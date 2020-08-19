Khó tin nhưng có thật: Mỹ nữ 25 tuổi đăng tin tuyển bạn trai, phát lương 87 triệu/tháng, không cần lực lưỡng chỉ cần làm duy nhất 1 chuyện

Thế giới 19/08/2020 12:01

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một hot girl tuyển bạn trai với những điều kiện vô cùng hấp dẫn. 

Trước nay, việc các hot girl tuyển bạn trai, tuyển chồng không còn là chuyện hiếm thấy. Mới đây nhất, lại thêm một mỹ nhân 25 tuổi người Nhật Bản đăng tin tuyển người yêu với những điều kiện vô cùng kỳ lạ.

Cụ thể, khi thông báo tìm người yêu, cô nàng Miu Miu không đưa ra bất kỳ yêu cầu quá đáng nào, thậm chí còn được trả lương hàng tháng vô cùng hậu hĩnh.

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Chân dung hot girl tuyển bạn trai trên MXH gây bão thời gian gần đây - Ảnh: Internet

Được biết, cô nàng là một hot girl Nhật Bản khá nổi tiếng trên mạng xã hội, được yêu thích nhờ ngoại hình xinh đẹp. Ngoài làn da trắng, khuôn mặt xinh như búp bê, hot girl này còn có thân hình nóng bỏng với vòng 1 “khủng”. Với ngoại hình nổi bật này, ai cũng nghĩ cô nàng sẽ có nhiều người theo đuổi. Ai ngờ, Miu Miu phải tự mình lên mạng xã hội tìm bạn trai.

Miu Miu cho biết, cô muốn tìm bạn trai trong độ tuổi từ 18 - 28, không quan trọng nghề nghiệp, xuất thân hay tính cách. Thậm chí, cô nàng cũng không quan tâm việc bạn trai có những thói quen xấu như lười biếng, cờ bạc. Yêu cầu duy nhất của mỹ nhân này chính là bạn trai phải tuyệt đối chung thủy, không ngoại tình. Nếu làm được những điều đó, hàng tháng cô nàng sẵn sàng chi trả cho bạn trai một số tiền không hề nhỏ.

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Cô nàng có ngoại hình khá sexy - Ảnh: Internet

 Cụ thể bài đăng tuyển người yêu của Miu Miu: 

“Đây là công việc có tiền lương hậu hĩnh. Chỉ cần là đàn ông tuổi từ 18 - 28, hãy gửi lý lịch của bạn cho tôi. Miễn là bạn không ngoại tình, dù lười biếng hay bài bạc tôi đều có thể bỏ qua. Hơn nữa mỗi tháng tôi còn có thể trả cho bạn 400000 yên (khoảng hơn 87 triệu đồng), bạn cũng không cần làm việc nhà, không cần chia sẻ tiền ăn, chỉ cần sống cùng tôi, yêu thương tôi thật nhiều”.

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Ngoài làm việc văn phòng, cô nàng còn làm phục vụ tại một câu lạc bộ cao cấp - Ảnh: Internet

Được biết, hiện tại Miu Miu đang có một công việc khá ổn định là làm văn thư tại một công ty. Ngoài ra, cô nàng còn làm tiếp viên tại một câu lạc bộ cao cấp vào buổi tối nên đủ sức bao nuôi người tình. Nguyên nhân cô nàng thông báo tuyển người yêu chung thủy là do trước đó từng bị phản bội.

Hiện tại, bài đăng của cô nàng vẫn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Nhật Bản tranh cãi trên mạng xã hội tuyển bạn trai

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