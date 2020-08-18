Mâu thuẫn gia đình, chồng dùng dao đâm chết vợ, bỏ lại 5 con nhỏ bơ vơ

Tin nóng 18/08/2020 16:21

Vì mâu thuẫn gia đình, người chồng sát hại vợ. Sau đó, nghi phạm ra bãi biển tắm rồi bị bắt. 

Trao đổi với báo chí, ông Huỳnh Ngọc Phú, Chủ tịch UBND phường Bình Tân, thị xã La Gi (Bình Thuận) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ việc chồng sát hại vợ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 17/8, vì mâu thuẫn gia đình nên Trần Thanh Phong (sinh năm 1979, ngụ khu phố 9, phường Bình Tân) dùng dao đâm vợ là chị Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1986).

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Khu vực xảy ra vụ án chồng sát hại vợ, bỏ lại 5 con nhỏ - Ảnh: Internet

Bị chồng đâm, chị Thủy bỏ chạy ra ngoài và ngã gục. Lúc này, người chồng tiếp tục dùng dao đâm đến khi thấy vợ nằm bất động mới dừng tay. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. 

Sau khi gây án, Phong vẫn ra bãi biển gần nhà tắm bình thường. Sau đó, đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ. Theo thông tin trên Pháp luật TP.HCM, 2 vợ chồng Phong có 5 con nhỏ. Thời gian gần đây chị Thủy thường xuyên vắng nhà để đi làm ăn xa. Ngày 14/8, chị về nhà thăm chồng con, vừa mới ở được 3 ngày thì xảy ra vụ án mạng đau lòng

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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Từ khóa:   Bình Thuận mâu thuẫn tình cảm án mạng đau lòng

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