Thấy 2 bạn nữ chới với, thiếu niên 17 tuổi lao xuống cứu rồi bị kiệt sức dẫn đến đuối nước thương tâm.

Mới đây, tại xã Bình Triều (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ thiếu niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khiến ai nấy xót xa.

Ông Nguyễn Ba, Chủ tịch UBND xã Bình Triều (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cho biết thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người thân tổ chức hậu sự.

Trước đó vào sáng 18/8, em Nguyễn Văn Nam (SN 2003, ngụ thôn Phước Châu, xã Bình Triều) cùng nhóm bạn ăn nhậu ở mố cầu máng trên sông Rù Rì (thuộc xã Bình Quý, huyện Thăng Bình).

Cứu 2 bạn gái, thiếu niên 17 tuổi đuối nước thương tâm - Ảnh: Người Lao Động

Đầu giờ chiều cùng ngày, cả nhóm quay trở về. Lúc này, do ở thượng nguồn có mưa to, nước chảy về lớn, 2 bạn nữ trong nhóm bị trượt chân xuống nước nên Nam lao đến cứu. Sau khi cứu được 2 bạn, Nam đuối sức nên bị chìm xuống sông.

Nhận tin báo, chính quyền và nhân dân địa phương đã tập trung lực lượng tìm kiếm nhưng mãi đến sáng 19/8, thi thể của chàng trai 17 tuổi mới được tìm thấy.

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