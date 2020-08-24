Thấy bạn bị trượt chân ngã xuống kênh, bé gái 10 tuổi nắm tay kéo bạn lên nhưng do nước chảy mạnh nên cả hai bị cuốn ra xa. Khi người dân có mặt giải cứu thì bé gái đã đuối nước thương tâm.

Mới đây, tại xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xảy ra trường hợp bé gái bị đuối nước thương tâm khiến nhiều người đau lòng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 23/8, bé Đ.N.H. (10 tuổi, ngụ ấp Bình Quới) và bạn là L.U.T.T. (9 tuổi) rủ nhau đi chơi.

Cứu bạn bị trượt chân ngã xuống kênh, bé gái 10 tuổi đuối nước thương tâm - Ảnh: Tiền Phong

Khi đi ngang qua khu vực kênh tại ấp Bình Quới, bé T. định xuống mé kênh rửa chân nhưng không may bị trượt té. Bé H. nắm tay kéo bạn lên nhưng do nước chảy mạnh nên cả hai bị cuốn ra xa.

Lúc này, T. bám vào lục bình nên may mắn giữ được mạng sống. Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy đến đưa T. lên bờ. T. cho biết H. vẫn còn dưới kênh nên nhờ mọi người tiếp tục tìm kiếm.

Sau gần 3 giờ, thi thể bé H. được phát hiện ở khu vực gần mé sông. Ngành chức năng UBND xã Bình Phước Xuân đã đến thăm viếng và hỗ trợ gia đình bé H. lo hậu sự.

Hoàn cảnh éo le của chàng trai 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi đánh cá nuôi gia đình Để có thể lo cho gia đình, Việt phải nghỉ học sớm, ban ngày làm phụ xe, đến tối lại đi đánh cá bán kiếm tiền. Tối 21/8, khi đang thả lưới bắt cá, chàng trai 17 tuổi không may đuối nước thương tâm.

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