Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 13/10, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Tà Rụt (huyện Đakrông, Quảng Trị), Hồ Văn Tuất (14 tuổi, trú thôn Pi Rao, xã A Ngo, huyện Đakrông) điều khiển xe máy BS 74K1 - 025.94 chở theo 3 người gồm: Hồ Văn Nghiệp (15 tuổi, tại thôn A Đăng, xã A Ngo), Hồ Thị Thanh Như (14 tuổi, trú huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Hồ Thị Hôm (15 tuổi, trú thôn A Đăng, xã Tà Rụt).

Mới đây tại xã Tà Rụt (huyện Đakrông, Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 4 thiếu niên tử vong.

Cú va chạm mạnh khiến Tuất, Nghiệp, Lân, Tiên tử vong, còn Như và Hôm bị thương.

Khi đang đi chuyển, xe máy của Tuất bất ngờ va chạm với xe máy không biển số đang lưu thông theo hướng ngược lại do Hồ Văn Tiên (15 tuổi, trú thôn Vực Leng, xã Tà Rụt) điều khiển, chở theo Hồ Văn Lân (cũng 15 tuổi, trú thôn Vực Leng).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, các nạn nhân đều không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn chết người đang được điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, tại Thái Nguyên cũng xảy ra tai nạn thương tâm do xe máy chở 5 tông vào dải phân cách khiến 4 người chết, 1 người bị thương.

Khoảng 1 giờ sáng 25/8, Sầm Văn Thuần (18 tuổi, ngụ xã Trương Lương, huyện Hòa An, Cao Bằng) điều khiển xe máy hiệu Exciter với tốc độ cao hướng từ Hà Nội đi Thái Nguyên đã tông vào dải phân cách giữa đường.

Khoảnh khắc xe Exciter chở 5 sinh viên tông vào dải phân cách khiến 4 người chết - Ảnh: Internet

Ngồi sau tay lái của Thuần còn có 4 người là Lò Thị Thập (17 tuổi, quê Mèo Vạc, Hà Giang), Triệu Thị Nga (15 tuổi, ở huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên), Lý Văn Phượng (17 tuổi, ở huyện Thạch An, Cao Bằng) và Triệu Chàm Vàng (18 tuổi, quê Bắc Kạn).

Tai nạn thương tâm khiến Thuần và 3 người khác tử vong, nữ sinh sống sót là Lò Thị Thập bị chấn thương sọ não, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Được biết, cả 5 nạn nhân đều là sinh viên của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch.

Xe Exciter chở 5 sinh viên tông vào dải phân cách khiến 4 người chết, 1 người bị thương - Ảnh: FB

Cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế xe máy chở quá số người quy định, đi quá tốc độ, đến khi vào cua không làm chủ được tay lái đã tự gây tai nạn.

Bên cạnh đó, do Sầm Văn Thuần đã tử vong nên cơ quan công an không kiểm tra được nồng độ cồn. Tuy nhiên qua lời khai của nữ sinh sống sót, tối 24/8 nhóm thanh niên có dự sinh nhật và sử dụng rượu, bia.