Vụ xe Exciter chở 5 sinh viên tông vào dải phân cách: 4 người chết, 1 người chấn thương sọ não

Xã hội 25/08/2019 14:00

Công an tỉnh Thái Nguyên đã có kết quả điều tra ban đầu vụ xe Exciter chở 5 sinh viên tông vào dải phân cách khiến 4 người chết, 1 người bị thương.

Rạng sáng 25/8, tại Thái Nguyên xảy ra vụ xe Exciter chở 5 sinh viên tông vào dải phân cách khiến 4 người tử vong, 1 người chấn thương sọ não.

Ông Tân Hoàng Long, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên đã xác nhận sự việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thái Nguyên, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Sầm Văn Thuần (18 tuổi, ngụ xã Trương Lương, huyện Hòa An, Cao Bằng) điều khiển xe máy hiệu Exciter với tốc độ cao hướng từ Hà Nội đi Thái Nguyên đã tông vào dải phân cách giữa đường.

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Xe Exciter chở 5 sinh viên tông vào dải phân cách khiến 4 người chết, 1 người bị thương - Ảnh: FB
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Chính quyền địa phương thăm hỏi nữ sinh viên bị chấn thương sọ não - Ảnh: Zing

Ngồi sau tay lái của Thuần còn có 4 người là Lò Thị Thập (17 tuổi, quê Mèo Vạc, Hà Giang), Triệu Thị Nga (15 tuổi, ở huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên), Lý Văn Phượng (17 tuổi, ở huyện Thạch An, Cao Bằng) và Triệu Chàm Vàng (18 tuổi, quê Bắc Kạn).

Cú va chạm mạnh khiến Thuần và 3 người khác tử vong, nữ sinh sống sót là Lò Thị Thập bị chấn thương sọ não, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Được biết, cả 5 nạn nhân đều là sinh viên của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng, chính quyền địa phương đã đến gia đình các nạn nhân để chia sẻ, động viên và giúp đỡ.

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