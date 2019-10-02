Xe Exciter chở 3 tông vào xe tải khiến 3 người chết: Các nạn nhân là họ hàng

Xã hội 02/10/2019 11:27

Chiếc xe máy chở 3 tông vào xe tải đỗ bên đường khiến 2 người chết tại chỗ, 1 người được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Vụ tai nạn thương tâm đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Mới đây, tại xã Hương Lâm (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người đàn ông tử vong. Trưởng Công an xã Hương Lâm đã xác nhận vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 1/10, 3 người gồm Nguyễn Xuân Liệu (SN 1974), Nguyễn Thế Anh (SN 1995) và Dương Văn Tuấn (SN 1988) chở nhau trên 1 xe máy hiệu Exciter đi trên đường mòn Hồ Chí Minh.

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Tai nạn thương tâm giữa xe máy và xe tải khiến 3 người đàn ông tử vong - Ảnh: Vietnamnet

Khi đi đến tổ dân phố 8, thị trấn Hương Khê, xe máy trên tông vào đuôi xe tải BKS 73C 031.16 (chưa rõ danh tính tài xế) đang dừng đỗ bên phải đường.

Hai nạn nhân Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Xuân Liệu (hai chú cháu ruột) tử vong tại chỗ. Còn Dương Văn Tuấn (em họ của Liệu) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng, Tuấn đã tử vong sáng nay.

Theo chính quyền địa phương, cả 3 nạn nhân đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Liệu đã kết hôn, hiện vợ đang mang bầu đứa thứ 3. Hai nạn nhân còn lại chưa lập gia đình.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Cách đây ít ngày, trên địa bàn phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM cũng xảy ra vụ tai nạn thương tâm do tông vào container dừng đỗ bên đường.

Xe Exciter chở 3 tông vào xe tải khiến 3 người chết: Các nạn nhân là họ hàng - Ảnh 2
Chiếc xe máy dựng đứng, mắc kẹt dưới gầm container - Ảnh: Tuổi Trẻ

Khoảng 19 giờ 30 ngày 25/9, xe máy SH biển số 59X3-229.99 do anh Nguyễn Công Thành Đạt (28 tuổi, ngụ quận 9) điều khiển chạy trên đường Xa lộ Hà Nội theo hướng cầu Rạch Chiếc đi Suối Tiên. 

Khi còn cách trạm thu phí Xa lộ Hà Nội khoảng 200 mét, anh Đạt cho xe rẽ vào làn đường xe lớn rồi tông thẳng vào đuôi xe container biển số 60R-004.47 đang dừng đỗ để sửa chữa.

Anh Đạt được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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