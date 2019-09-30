Chứng kiến cha bị xe đầu kéo cán tử vong, bé trai 3 tuổi sợ hãi òa khóc nức nở

Xã hội 30/09/2019 09:06

Chứng kiến cha bị xe đầu kéo cán tử vong ở vòng xuyến, bé trai 3 tuổi òa khóc nức nở khiến ai nấy vô cùng xót xa. Vụ tai nạn thương tâm đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Mới đây, trên địa bàn TP. Hà Nội xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người đàn ông tử vong. Chứng kiến sự việc còn có con trai 3 tuổi của nạn nhân khiến ai nấy xót xa. 

Theo thông tin ban đầu, một chiếc xe đầu kéo đang lưu thông tại khu vực vòng xuyến Thanh Hà - Văn Phú thì xảy ra va chạm với xe máy do một người đàn ông điều khiển chở theo con nhỏ. 

Khi xảy ra va chạm, người đàn ông chỉ kịp hét lên, cứu được con trai nhưng bản thân đã bị xe tải cán tử vong.

Một nhân chứng cho biết, con trai 3 tuổi của nạn nhân may mắn không bị thương nhưng đã chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn. Thấy bố nằm đó, bé trai run sợ không dám cử động. Chỉ đến khi người mẹ có mặt ở hiện trường thì bé lập tức òa khóc. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng ai nấy đều không khỏi xót xa. 

tai nan thuong tam 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Nhận tin báo, Đội CSGT số 7 Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, hướng dẫn phương tiện lưu thông, phối hợp với lực lượng chức năng quận Hà Đông thụ lý giải quyết vụ việc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định vụ tai nạn thương tâm xảy ra lúc 12 giờ 30 ngày 29/9. Chiếc ô tô đầu kéo mang BKS: 98C 082.15 lưu thông hướng đường Xa La đến Ngã ba Văn Phú khi rẽ phải đã xảy ra va chạm với xe máy mang BSK: 37L1-043.14 do một người đàn ông điều khiển, chở sau con trai. Bé trai may mắn thoát chết là Chu Vũ B. (3 tuổi).

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe đầu kéo đã rời khỏi hiện trường. Hiện Công an quận Hà Đông đang điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Gặp tai nạn trên đường về quê dự đám tang, hai mẹ con tử vong thương tâm

Gặp tai nạn trên đường về quê dự đám tang, hai mẹ con tử vong thương tâm

Trên đường về quê dự đám tang, hai mẹ con gặp tai nạn thương tâm rồi tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn chết người tai nạn giao thông Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 54 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 54 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản