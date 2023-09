Chứng kiến cha bị xe đầu kéo cán tử vong ở vòng xuyến, bé trai 3 tuổi òa khóc nức nở khiến ai nấy vô cùng xót xa. Vụ tai nạn thương tâm đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Mới đây, trên địa bàn TP. Hà Nội xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người đàn ông tử vong. Chứng kiến sự việc còn có con trai 3 tuổi của nạn nhân khiến ai nấy xót xa.

Theo thông tin ban đầu, một chiếc xe đầu kéo đang lưu thông tại khu vực vòng xuyến Thanh Hà - Văn Phú thì xảy ra va chạm với xe máy do một người đàn ông điều khiển chở theo con nhỏ.

Khi xảy ra va chạm, người đàn ông chỉ kịp hét lên, cứu được con trai nhưng bản thân đã bị xe tải cán tử vong.

Một nhân chứng cho biết, con trai 3 tuổi của nạn nhân may mắn không bị thương nhưng đã chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn. Thấy bố nằm đó, bé trai run sợ không dám cử động. Chỉ đến khi người mẹ có mặt ở hiện trường thì bé lập tức òa khóc. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng ai nấy đều không khỏi xót xa.



Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Nhận tin báo, Đội CSGT số 7 Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, hướng dẫn phương tiện lưu thông, phối hợp với lực lượng chức năng quận Hà Đông thụ lý giải quyết vụ việc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định vụ tai nạn thương tâm xảy ra lúc 12 giờ 30 ngày 29/9. Chiếc ô tô đầu kéo mang BKS: 98C 082.15 lưu thông hướng đường Xa La đến Ngã ba Văn Phú khi rẽ phải đã xảy ra va chạm với xe máy mang BSK: 37L1-043.14 do một người đàn ông điều khiển, chở sau con trai. Bé trai may mắn thoát chết là Chu Vũ B. (3 tuổi).

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe đầu kéo đã rời khỏi hiện trường. Hiện Công an quận Hà Đông đang điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Gặp tai nạn trên đường về quê dự đám tang, hai mẹ con tử vong thương tâm Trên đường về quê dự đám tang, hai mẹ con gặp tai nạn thương tâm rồi tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chung-kien-cha-bi-xe-dau-keo-can-tu-vong-be-trai-3-tuoi-so-hai-oa-khoc-nuc-no-339409.html