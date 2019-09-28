Trên đường về quê dự đám tang, hai mẹ con gặp tai nạn thương tâm rồi tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Rạng sáng 28/9, tại Vĩnh Long xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 mẹ con tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Vũ Luân (ngụ quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) điều khiển xe máy mang BKS 67M1-458.79 chở mẹ ruột là bà Châu Thị Mót (44 tuổi) lưu thông trên quốc lộ 1, hướng Vĩnh Long đi Cần Thơ.

Khi đi đến đoạn thuộc ấp Phú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long, xe máy của anh Luân bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe tải mang BKS 83C-069.34 đang dừng bên đường do tài xế Dương Hải Đăng (46 tuổi, ngụ huyện Long Phú, Sóc Trăng) cầm lái.

2 mẹ con tử vong trên đường về quê dự đám tang - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Cú va chạm khiến anh Luân và bà Mót tử vong tại chỗ, xe máy biến dạng. Nhận tin báo, Công an huyện Long Hồ và Công an tỉnh Vĩnh Long có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo người nhà, hai mẹ con anh Luân làm thuê ở Bình Dương, đang trên đường về dự đám tang người họ hàng thì gặp tai nạn thương tâm.

Cách đây ít ngày, tại Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh, TP.HCM cũng xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một đôi nam nữ tử vong.

Khoảng 11 giờ 10 ngày 25/9, một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy (BKS tỉnh Tiền Giang) chở một phụ nữ lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng từ cầu Bình Điền về Long An.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm trên Quốc lộ 1A - Ảnh: Internet

Khi đến giao lộ Đinh Đức Thiện thì chiếc xe máy bất ngờ rẽ trái. Chiếc xe tải (BKS TP.HCM) lưu thông cùng chiều ở phía sau không xử lý kịp nên đã tông vào chiếc xe máy này. Hậu quả, đôi nam nữ bị kéo lê trên đường, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng có mặt xử lý hiện trường và điều tiết giao thông bị ùn tắc do ảnh hưởng của vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Rẽ trái bất ngờ, đôi nam nữ đi xe máy bị xe tải cán tử vong thương tâm Tai nạn thương tâm trên Quốc lộ 1A, huyện Bình Chánh (TP.HCM) khiến đôi nam nữ bị xe tải cán tử vong đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

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