Trên đường ra tòa ly hôn, chồng lái xe tông vợ văng ra đường rồi cầm dao truy sát

Thế giới 18/08/2019 11:08

Trên đường ra tòa chuẩn bị ly hôn, người chồng truy sát vợ như kẻ thù. Không chỉ dùng xe tông thẳng vào vợ, đối tượng còn dùng dao thủ sẵn đuổi đâm nạn nhân.

Vụ việc chồng truy sát vợ trên đường ra tòa ly hôn đang khiến dư luận xôn xao bàn tán. Theo đó, người chồng bất ngờ lái xe máy tông thẳng vào vợ khiến nạn nhân văng một đoạn khá dài. Sau đó, ông ta còn dùng con dao thủ sẵn trong người lao tới định đâm nạn nhân. May mắn là người dân sống gần đó kịp phát hiện nên ra tay ngăn cản.

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Người chồng truy sát vợ trên đường ra tòa ly hôn - Ảnh cắt từ clip

Được biết, vụ tấn công này xảy ra vào ngày đầu tháng 8 tại huyện Phật Cương, thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Theo hình ảnh do camera giám sát ghi lại, vào ngày xảy ra vụ việc, hai vợ chồng đang trên đường đến tòa để chuẩn bị ly hôn. Tuy nhiên, đang trên đường đi thì người chồng bỗng nhiên lái xe mô tô tông vào vợ khiến nạn nhân văng xa một đoạn rồi đập vào gốc cây bên đường.

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May mắn người dân xung quanh có mặt kịp thời và ra tay giúp đỡ chị vợ - Ảnh cắt từ clip

Bị thương, người vợ chưa kịp đứng dậy người chồng đã dùng một con dao lao về phía nạn nhân. May mắn một số người dân sống ở khu vực gần đó phát hiện vụ việc chồng giết vợ và chạy đến ngăn cản nên nạn nhân chạy thoát. 

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Người đàn ông sau đó đã bị cảnh sát giam giữ - Ảnh cắt từ clip

Sau đó người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, giải quyết sự việc. Người đàn ông ngay lập tức bị bắt giữ còn nạn nhân được đưa vào bệnh viện điều trị vết thương. Hiện vẫn chưa có thông tin về ngày ly hôn chính thức của cặp đôi cũng như hình phạt mà người đàn ông này phải gánh chịu.

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Từ khóa:   chồng giết vợ

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