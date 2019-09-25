Tai nạn thương tâm trên Quốc lộ 1A, huyện Bình Chánh (TP.HCM) khiến đôi nam nữ bị xe tải cán tử vong đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Trưa nay (25/9), tại Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh, TP.HCM xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một đôi nam nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 10 cùng ngày, một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy (BKS tỉnh Tiền Giang) chở một phụ nữ lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng từ cầu Bình Điền về Long An.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm trên Quốc lộ 1A - Ảnh: Nhịp sống việt

Khi đến giao lộ Đinh Đức Thiện thì chiếc xe máy bất ngờ rẽ trái. Chiếc xe tải (BKS TP.HCM) lưu thông cùng chiều ở phía sau không xử lý kịp nên đã tông vào chiếc xe máy này. Hậu quả, đôi nam nữ bị kéo lê trên đường, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng có mặt xử lý hiện trường và điều tiết giao thông bị ùn tắc do ảnh hưởng của vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cách đây ít ngày, tại huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội cũng xảy ra tai nạn thương tâm khiến cả nhà 4 người thương vong.

Theo điều tra, sáng 22/9, anh Nguyễn Văn Thuỷ (25 tuổi, ở xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy chở vợ là chị Trần Thị Tuyết (26 tuổi) cùng 2 con là Nguyễn Gia Bảo (4 tuổi) và Nguyễn Gia Hân (1 tuổi) về nhà ngoại ở Bắc Giang.

Tại đây, anh Thủy đã uống rượu mừng sinh nhật con trai 4 tuổi. Đến chiều 22/9, anh Thuỷ lại chở cả nhà quay về Vĩnh Phúc. Khoảng 17 giờ 30, anh Thuỷ điều khiển xe máy chở vợ và hai con đến Km 4+800 trên tuyến Quốc lộ 18 đoạn qua địa bàn huyện Sóc Sơn (Hà Nội) thì tự gây tai nạn thương tâm.

Người chồng uống rượu và tự gây tai nạn khiến vợ và 2 con chết thảm - Ảnh: Internet

Hậu quả, người vợ cùng con trai 4 tuổi tử vong tại hiện trường, con gái hơn 1 tuổi tử vong tại bệnh viện. Còn người chồng bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định do anh Thuỷ điều khiển xe chạy tốc độ cao đã lao vào hàng rào sắt ven đường, hiện trường không có dấu hiệu của việc va chạm với phương tiện khác.

Gặp tai nạn thương tâm, cha tử vong tại chỗ, con trai 4 tuổi gào khóc tìm mẹ bị văng xuống sông Vụ tai nạn thương tâm xảy ra trong đêm 22/9 ở Thanh Hóa khiến đôi vợ chồng tử vong, con trai 4 tuổi gào khóc tại hiện trường khiến ai nấy xót xa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/re-trai-bat-ngo-doi-nam-nu-di-xe-may-bi-xe-tai-can-tu-vong-thuong-tam-339010.html