Gặp tai nạn thương tâm khi đi qua ngã tư, đôi vợ chồng trẻ ở Bình Dương chết thảm dưới bánh xe container khiến nhiều người xót xa.

Sáng nay (20/9), tại ngã tư giao nhau giữa đường Phú Lợi và đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một cặp vợ chồng tử vong.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, anh Y Ma Thio Mlo (21 tuổi, quê ở Đắk Lắk) chạy xe máy mang BKS 47E1-393.15 chở vợ trên đường Phú Lợi (hướng từ TP. Thủ Dầu Một về thị xã Thuận An).

Khi di chuyển đến ngã tư đường Phú Lợi và đường Mỹ Phước - Tân Vạn, chiếc xe máy bất ngờ tông trực diện vào xe container cũng đang đi qua ngã tư. Sau va chạm, hai vợ chồng ngã ra đường và bị xe container cán qua tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho rằng một trong hai xe đã cố tình vượt đèn đỏ nên xảy ra vụ việc đau lòng trên, theo Pháp luật TP.HCM.

Hiện Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cách đây ít ngày, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và container khiến một phụ nữ tử vong.

Đêm 14/9, người đàn ông chạy xe máy mang biển số tỉnh Long An lưu thông trên đường Cộng Hòa (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) chở theo vợ hướng từ vòng xoay Lăng Cha Cả đi ngã tư An Sương.

Va chạm giữa container và xe máy khiến một phụ nữ tử vong - Ảnh: Zing

Khi vừa qua khỏi cầu vượt Hoàng Hoa Thám, xe máy va chạm với container mang BKS TP.HCM chạy cùng chiều. Chiếc xe máy ngã ra đường khiến người vợ (khoảng 50 tuổi) bị cuốn vào gầm container tử vong tại chỗ, còn người chồng may mắn thoát nạn.

Chứng kiến sự việc, người chồng quá đau khổ nên đã ôm thi thể vợ khóc ngất khiến người xung quanh vô cùng xót xa.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Bình nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xót xa cảnh vợ mang thai bị xe tải cán tử vong, chồng trẻ ôm thi thể gào khóc thảm thiết Chứng kiến vợ bị xe tải cán tử vong, người chồng ôm thi thể gào khóc thảm thiết khiến người xung quanh vô cùng thương cảm. Xót xa hơn nữa là đôi vợ chồng mới cưới cách đây không lâu, người vợ còn đang mang thai con đầu lòng.

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