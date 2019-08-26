Liên quan đến vụ xe Exciter chở 5 sinh viên tông vào dải phân cách khiến 4 người chết, 1 người chấn thương sọ não, mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một phần vụ tai nạn khiến nhiều người rùng mình.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thái Nguyên, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Sầm Văn Thuần (18 tuổi, ngụ xã Trương Lương, huyện Hòa An, Cao Bằng) điều khiển xe máy hiệu Exciter với tốc độ cao hướng từ Hà Nội đi Thái Nguyên đã tông vào dải phân cách giữa đường.

Khoảnh khắc xe Exciter chở 5 sinh viên tông vào dải phân cách khiến 4 người chết - Ảnh cắt từ clip

Ngồi sau tay lái của Thuần còn có 4 người là Lò Thị Thập (17 tuổi, quê Mèo Vạc, Hà Giang), Triệu Thị Nga (15 tuổi, ở huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên), Lý Văn Phượng (17 tuổi, ở huyện Thạch An, Cao Bằng) và Triệu Chàm Vàng (18 tuổi, quê Bắc Kạn).

Tai nạn thương tâm khiến Thuần và 3 người khác tử vong, nữ sinh sống sót là Lò Thị Thập bị chấn thương sọ não, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Được biết, cả 5 nạn nhân đều là sinh viên của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch.

Chính quyền địa phương thăm hỏi nữ sinh viên bị chấn thương sọ não - Ảnh: Zing

Xe Exciter chở 5 sinh viên tông vào dải phân cách khiến 4 người chết, 1 người bị thương - Ảnh: FB

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế xe máy chở quá số người quy định, đi quá tốc độ, đến khi vào cua không làm chủ được tay lái đã tự gây tai nạn.

Bên cạnh đó, do Sầm Văn Thuần đã tử vong nên cơ quan công an không kiểm tra được nồng độ cồn. Tuy nhiên qua lời khai của nữ sinh sống sót, tối 24/8 nhóm thanh niên có dự sinh nhật và sử dụng rượu, bia.