Từ Pfizer đến Shionogi, các công ty 'đua nhau' sản xuất thuốc điều trị COVID-19

Công ty Merck có trụ sở tại Mỹ đang làm việc với công ty khởi nghiệp Ridgeback Biotherapeutics về một phương pháp điều trị kháng virus dạng uống có tên là molnupiravir. Một thử nghiệm giai đoạn 3 cuối cùng cho loại thuốc này hiện đang được tiến hành trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Nhật Bản, và những phát hiện của nó có thể được cung cấp sớm nhất là vào tháng 10.

Các thử nghiệm lâm sàng đối với thuốc COVID-19 dạng viên đã bắt đầu trên khắp thế giới, khi các công ty dược phẩm nghiên cứu một cách đơn giản hơn và giá cả phải chăng hơn để điều trị cho bệnh nhân COVID và cuối cùng nhằm kiểm soát được đại dịch virus Corona.

Bên cạnh đó, Pfizer đang phát triển hai loại ứng cử viên kháng virus là một loại uống và một loại tiêm tĩnh mạch - dựa trên phương pháp điều trị được phát triển cho hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng, hoặc SARS, bùng phát vào năm 2002. Chúng được tạo ra cho những bệnh nhân có các triệu chứng nhẹ đến trung bình không cần nhập viện. Dữ liệu ban đầu từ các thử nghiệm lâm sàng dự kiến ​​sẽ được công bố trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 và các phương pháp điều trị có thể có hiệu lực vào đầu năm sau.

Merck có kế hoạch xin phép sử dụng khẩn cấp molnupiravir ở Hoa Kỳ vào cuối năm nay và có thể xin phép sử dụng khẩn cấp ở Nhật Bản một hoặc hai tháng sau đó. Molnupiravir ban đầu được phát triển để điều trị bệnh cúm, nhưng được cho là cũng có hiệu quả chống lại coronavirus. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận mua 1,7 triệu liều với giá 1,2 tỷ USD và Merck đang chuẩn bị sản xuất 10 triệu liều vào cuối năm nay.

Các nhà sản xuất thuốc Nhật Bản cũng đang có nhiều tiến bộ với các phương pháp điều trị virus Corona dạng uống. Công ty Shionogi của Nhật Bản đã bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 1 cho một loại thuốc viên điều trị virus Corona vào tháng Bảy. Họ đặt mục tiêu khởi động một thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn trong năm nay và có kế hoạch đưa phương pháp điều trị ra thị trường vào cuối năm 2022.

Chugai Pharmaceutical đã giành được quyền phát triển và tiếp thị tại Nhật Bản cho một loại thuốc kháng virus đường uống được phát triển bởi công ty mẹ Roche. Phương pháp điều trị có thể được cung cấp trên toàn cầu vào năm 2022.

Bên cạnh tiêm vaccine, dạng thuốc được hi vọng là 'chìa khóa' tiếp theo ngăn chặn đại dịch - Ảnh: Internet

Việc cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với thuốc điều trị dạng uống cho phép Mỹ tạm thời cung cấp các phương pháp điều trị khác nhau vẫn chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) phê duyệt để ứng phó với đại dịch, khủng bố sinh học và các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng khác. Quá trình này mất khoảng ba tuần, trái ngược với quá trình sàng lọc kéo dài từ 6 đến 12 tháng để được FDA chính thức phê duyệt, và các cơ quan chức năng có thể rút lại sự cho phép nếu phát sinh những lo ngại về tính an toàn và hiệu quả.

Nhật Bản có một khuôn khổ tương tự, cho phép sử dụng khẩn cấp các loại dược phẩm chưa được phê duyệt trong nước nhưng đang được sử dụng ở Mỹ, Vương quốc Anh và các quốc gia khác áp đặt các tiêu chuẩn tương tự đối với thuốc.

Nhật Bản mất khoảng hai tháng để sàng lọc dược phẩm để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Nếu Mỹ cho phép các phương pháp điều trị Merck và Pfizer để sử dụng khẩn cấp vào cuối năm nay, chúng cũng có thể có sẵn ở Nhật Bản chậm nhất là vào đầu năm 2022.

những loại thuốc dạng uống có thể là nhân tố thay đổi cuộc chơi, bởi có thể dễ dàng kê đơn và điều trị cho người bệnh tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Các phương pháp điều trị hiện tại chống lại virus Corona bao gồm một loại hỗn hợp kháng thể hướng đến những bệnh nhân có các triệu chứng nhẹ nhưng được coi là có nguy cơ cao. Nhưng loại hỗn hợp này cần được truyền qua đường tĩnh mạch và một đợt điều trị có thể mất từ ​​ba đến bốn giờ.

Tuy nhiên, chi phí là một vấn đề khác của phương pháp điều trị dạng uống. Thuốc Ronapreve, do công ty Regeneron Pharmaceuticals và Roche phát triển, có giá tới 2.100 USD/liều. Mức giá đắt đỏ đồng nghĩa rằng loại thuốc này chỉ giới hạn sử dụng ở những khu vực giàu có với những tiêu chuẩn về y tế nhất định. Do đó, những loại thuốc dạng uống có thể là nhân tố thay đổi cuộc chơi, bởi có thể dễ dàng kê đơn và điều trị cho người bệnh tại nhà.

Bởi vì thuốc kháng virus hoạt động theo cơ chế ngăn chặn virus sinh sôi, chúng được kỳ vọng sẽ hiệu quả trong việc chống lại các biến thể Covid-19 khác nhau. Ngoài ra, các loại thuốc này cũng có thể được bào chế theo công thức hóa học, do đó có thể được sản xuất tại những nhà máy dược phẩm hiện có với chi phí chỉ bằng 1/10 hoặc thấp hơn so với phương pháp điều trị Covid-19 bằng cách tiêm kháng thể.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, đã có hơn 230 triệu người bị lây nhiễm và hơn 4,7 triệu người tử vong trên toàn cầu. Chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 diễn ra nhanh chóng tại các nước phát triển với hơn 60% người dân Mỹ, châu Âu đã được tiêm ít nhất một liều. Tuy nhiên, sự lây nhiễm đột phá đang trở nên phổ biến hơn với sự lây lan của vùng Delta và các biến thể khác. Hiệu quả của vắc xin đã được báo cáo là giảm dần theo thời gian, khiến cả vắc xin và phương pháp điều trị bằng dạng uống trở thành biện pháp tiếp theo để kiểm soát đại dịch.