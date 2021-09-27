Hành khách chưa tiêm vắc xin có được đi máy bay, tàu xe?

Xã hội 27/09/2021 10:28

Để mở cửa trở lại các dịch vụ, hoạt động kinh tế, bộ GTVT đã bỏ quy định hành khách phải là người đã tiêm 2 mũi vắc xin hoặc F0 khỏi bệnh, các điều kiện áp dụng thông thoáng hơn.

Theo thông tin từ VOV, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các địa phương, ngày 24.9, Bộ GTVT đã hoàn tất dự thảo lần 2 kế hoạch tổ chức vận tải khách của 5 lĩnh vực (hàng không, đường bộ, đường sắt, hàng hải và đường thuỷ) trong thời gian các địa phương nới lỏng giãn cách.

Các địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16: không tổ chức hoạt động vận tải hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cư trú tại đây (trừ các trường hợp được cấp có thẩm cho phép). Tuy nhiên, các sân bay, ga đường sắt trên địa bàn địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16 được hoạt động và tiếp nhận hành khách để đi, đến các địa phương khác không áp dụng Chỉ thị số 16.

Bên cạnh đó, các địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 19: Được tổ chức vận tải hành khách theo mức độ hạn chế tỷ lệ phần trăm phương tiện kinh doanh vận tải, hành khách của từng phương thức vận tải. Các địa phương đang bình thường mới: Tổ chức vận tải hành khách hoạt động bình thường. 

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Tổ chức vận tải hành khách hoạt động bình thường  - Ảnh: VOV

Hành khách khi đi trên phương tiện vận tải (đi, đến địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15, Chị thị số 19) phải thực hiện nghiêm 5K, các quy định về phòng chống dịch, khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, đồng thời khai báo trên địa chỉ suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Vận tải đường bộ: Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 14 ngày/lần cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe. Ngoài ra, lái xe, nhân viên phục vụ phải đáp ứng một trong các điều kiện (tiêm 2 mũi vaccine trong đó mũi 1 ít nhất 14 ngày, hoặc F0 đã khỏi COVID-19, hoặc xét nghiệm âm tính trong 72 giờ).

Tần suất khai thác với xe khách tuyến cố định liên tỉnh theo 4 giai đoạn (cách nhau 10 ngày), lần lượt theo tỷ lệ không vượt quá 40% số chuyến trong 10 ngày của đơn vị được phê duyệt, có giãn cách chỗ ngồi - 60%, có giãn cách ghế - 80%, bình thường trở lại.

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Hành khách chưa tiêm vắc xin vẫn được đi máy bay, tàu xe - Ảnh: Internet

Hàng không: Tổ bay và nhân viên hàng không phải được tiêm tối thiểu 1 mũi vắc xin ít nhất sau 14 ngày, có xét nghiệm âm tính.

Tần suất khai thác theo 4 giai đoạn (cách nhau 10 ngày): không vượt quá 50% so với trung bình 10 ngày đầu tiên tháng 4.2021, có giãn cách ghế - 70% - bằng tần suất trung bình 10 ngày đầu tháng 4.2021 - bình thường.

Đường sắt: Lái tàu và nhân viên phục vụ phải đáp ứng một trong các điều kiện (tiêm 2 mũi vắc xin trong đó mũi 1 ít nhất 14 ngày, hoặc F0 đã khỏi COVID-19, hoặc xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. Xét nghiệm Covid-19 định kỳ 14 ngày/lần.

Tần suất khai thác cũng chia 4 giai đoạn (cách nhau 10 ngày), số lượng đôi tàu khai thác trên từng tuyến đường sắt không vượt quá 50% biểu đồ chạy tàu trước dịch và có giãn cách chỗ trên tàu - 70% có giãn cách ghế - 70% không giãn cách ghế - bình thường.

Các quy định tương tự cũng được áp dụng với vận tải hàng hải và đường thuỷ nội địa.

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Bộ GTVT đã bỏ quy định hành khách phải là người đã tiêm 2 mũi vắc xin hoặc F0 khỏi bệnh - Ảnh: Internet

Thứ Bộ GTVT cho rằng, các Sở GTVT địa phương cần nắm bắt tình hình, nhu cầu địa phương để góp ý vào kế hoạch vận tải chung của Bộ GTVT sau khi nới lỏng giãn cách. Trong đó, chú trọng xây dựng phương án tổ chức giao thông kết nối với các ga, bến cảng, bến xe và cảng hàng không, tổ chức giao thông đối với các phương tiện cá nhân.

Được biết, Bộ GTVT vừa có văn bản gửi tới Bộ Y tế về việc góp ý kiến dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

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