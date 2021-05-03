Từ 3/5, TP Yên Bái giãn cách xã hội tại nơi công cộng, người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết

Xã hội 03/05/2021 08:25

Từ ngày 3/5, TP Yên Bái sẽ thực hiện giãn cách xã hội tại nơi công cộng, người dân chỉ ra ngoài khi có việc thực sự cần thiết.

Theo VTC News, để chủ động ứng phó, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, quyền Chủ tịch UBND TP Yên Bái Nguyễn Ngọc Trúc đã ký văn bản chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội ở khu vực công cộng. Thời gian bắt đầu là từ 0h ngày 3/5/2021. 

Cụ thể, UBND TP Yên Bái đề nghị người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.

Trường hợp cần thiết ra khỏi nhà, mọi người phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Từ 3/5, TP Yên Bái giãn cách xã hội tại nơi công cộng, người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết - Ảnh 1
TP Yên Bái thực hiện giãn cách xã hội tại nơi công cộng - Ảnh: VOV

Ngoài ra, UBND TP Yên Bái cũng yêu cầu người các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu (lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, vật liệu xây dựng và các mặt hàng thiết yếu khác) phải bảo đảm nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch (đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cánh an toàn tối thiểu 2m, kiểm tra thân nhiệt); khuyến khích người dân mua bán hàng hóa thiết yếu theo hình thức online, sử dụng thương mại điện tử và dịch vụ giao nhận hàng tại nhà.

UBND TP Yên Bái đề nghị người dân thành phố tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch; chủ động, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của địa phương và cộng đồng.

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Từ khóa:   Covid-19 Yên Bái Covid-19 Yên Bái

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