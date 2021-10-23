Trước khi vay 300 tỷ để mở nhà máy oxy, CEO Phương Hằng từng tiết lộ sở hữu khối tài sản lên đến 1 tỷ USD?

Xã hội 23/10/2021 14:20

Vì tuyên bố trước đó của bà Phương Hằng nên nhiều người đã khá ngờ vực trước thông tin nữ đại gia lại phải vay 300 tỷ để làm nhà máy oxy.

Trong một buổi livestream gần đây, CEO Nguyễn Phương Hằng đã khiến cho dân tình một phen xôn xao khi công khai chuyện "nợ nần" của mình. Cụ thể, bà Hằng cho biết, vợ chồng bà đã vay của ngân hàng 300 tỷ đồng để mở nhà máy oxy giữa thời điểm dịch bệnh đang trong giai đoạn căng thẳng nhất. Đồng thời, KDL Đại Nam cũng được họ chuyển thành nhà máy oxy trong lúc mọi cơ sở vui chơi dừng hoạt động.

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CEO Phương Hằng vừa công khai chuyện mình vay 300 tỷ để mở nhà máy oxy - Ảnh: Internet

Tuy vậy, việc tốt của vợ chồng chủ nhân Đại Nam lại bị nhiều người đàm tiếu khiến nữ đại gia cảm thấy suy sụp vì bất công. Vậy nên, CEO Phương Hằng mới tiết lộ chuyện mình vay nợ để làm việc thiện. Tuy nhiên, cộng đồng mạng cũng không khỏi bất ngờ khi trước đây, bà chủ Đại Nam từng tuyên bố sở hữu khối tài sản lên đến 1 tỷ USD.

Những ai thường xuyên cập nhật các tin tức về bà Phương Hằng chắc hẳn đều biết rằng nữ đại gia có một niềm đam mê với đồ hiệu, nhà cửa và kim cương. Bộ sưu tập các viên đá quý mà bà sở hữu có giá trị đến 300 triệu USD. Ngoài ra, phải kể đến KDL Đại Nam trị giá 6000 tỷ đồng thuộc quyền thừa kế của thiếu gia nhỏ tuổi Huỳnh Hằng Hữu, Trường đua Đại Nam,...

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KDL Đại Nam là một trong những tài sản có giá trị lớn nhất của vợ chồng bà Hằng, được định giá 6000 tỷ đồng - Ảnh: Internet

CEO Phương Hằng chia sẻ: "Nếu nói về tài sản thì 5-700 triệu đô tới 1 tỷ đô Phương Hằng tôi có, sự thật là vậy. Nói chơi về độ chơi xa xỉ thì không ai hơn tôi đâu, khó có người hơn tôi lắm".

Vì tuyên bố "sặc mùi tiền" này của nữ CEO, nhiều người sau khi nghe lời tâm sự về món nợ 300 tỷ đã không khỏi thắc mắc. Tuy vậy, nếu xét cho đúng, khối tài sản từ 500 triệu đến 1 tỷ đô chắc hẳn đều nằm ở dạng hiện vật như bất động sản, xe, trang sức,... chứ không phải là tiền mặt nên nhiều người lầm tưởng.

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Bộ sưu tập 'hột mít' của bà Hằng có giá trị tầm... 300 triệu USD - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người làm trong lĩnh vực kinh doanh giải thích rằng việc một doanh nghiệp đi vay nợ ngân hàng là vô cùng bình thường. Vì đa số tài sản đều không nằm ở dạng tiền mặt nên như vậy là dễ hiểu.

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Trong buổi livestream vào tối ngày 17/10, CEO Đại Nam tiết lộ rằng bà đã cung cấp chiếc điện thoại chứa toàn bộ tin nhắn với ông Võ Hoàng Yên để theo đuổi vụ kiện của mình với vị "thần y" này đến cùng.

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Từ khóa:   CEO Phương Hằng KDL Đại Nam 300 tỷ đồng

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