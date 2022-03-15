TP.HCM: Phát hiện đường dây kinh doanh thịt heo bẩn lớn nhất phía Nam

Xã hội 15/03/2022 14:26

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM cho biết đã tiếp nhận vụ việc và yêu cầu cơ quan thú y xác minh làm rõ.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, sáng 15/3, ông Đinh Minh Hiệp - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM cho biết, ông đã chỉ đạo Chi Cục Chăn nuôi và Thú y báo cáo vụ việc về đường dây cung cấp thịt heo bẩn lớn nhất phía Nam và sẽ có hình thức xử lý nghiêm những tổ chức, cán bộ vi phạm. Thông qua kết quả xác minh và xử lý này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM sẽ có thông tin phản hồi chính thức.

TP.HCM: Phát hiện đường dây kinh doanh thịt heo bẩn lớn nhất phía Nam - Ảnh 1
Heo nhập về cơ sở giết mổ trước khi đưa đi giết mổ - Ảnh: Tuổi trẻ

Trước đó, ngày 14/3, báo Lao Động đã đưa tin về tuyến bài điều tra "Thâm nhập đường dây kinh doanh thịt bẩn lớn nhất phía Nam", phản ánh việc một số cán bộ thú y đã tiếp tay cho đường dây cung cấp thịt bẩn này để tuồn heo chết ra ngoài tiêu thụ. 

Theo đó, đối tượng Biên Heo - được xem là ông trùm trong đường dây cung cấp thịt bẩn này đã ngang nhiên lái xe ôtô ra vào Nhà máy giết mổ gia súc Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn, lò mổ heo tập trung lớn nhất TPH.CM) để chở thịt heo chết đi tiêu thụ.

Trong khi theo quy trình, những con heo chết trước khi nhập vào lò mổ buộc phải đưa đi tiêu hủy. Thế nhưng, một số cán bộ thú y tại đây đã không lập biên bản buộc đưa đi tiêu hủy mà để cho nhân viên lò mổ đem mổ thịt thủ công rồi giao cho Biên Heo đưa đi tiêu thụ.

Tương tự, ở lò mổ tập trung Xuyên Á, khi một số cán bộ thú y không lập biên bản buộc đưa đi tiêu hủy những con heo bị chết mà nhân viên lò mổ tuồn heo chết ra ngoài cho các đầu nậu đưa đi tiêu thụ.

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