Phát động chiến dịch kêu gọi chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo tại Việt Nam

Chiến dịch với mục đích thể hiện sự phản đối của người Việt Nam đối với việc buôn bán chó, mèo lấy thịt.

Theo báo Dân Việt đưa tin, mới đây, Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu – Four Paws phát động chiến dịch phản đối người Việt Nam buôn bán chó, mèo lấy thịt.

Được biết, trong một cuộc khảo sát được thực hiện vào đầu năm 2021, Four Paws tại Việt Nam (gần 250.000 người) nhận kết quả có 91% người tham gia khảo sát cho rằng nên cấm hoặc không khuyến khích việc buôn bán và 88% người dân ủng hộ lệnh cấm buôn bán thịt chó, mèo. Bên cạnh, có 95% đối tượng khẳng định rằng tiêu thụ thịt chó, mèo không phải là một phần của văn hóa Việt Nam.

Theo thông tin của Zingnews, Tiến sĩ Karan Kukreja - Giám đốc chiến dịch về Động vật đồng hành tại Đông Nam Á (Companion Animals), cho biết: “Chiến dịch này diễn ra vào thời điểm quan trọng với đất nước vẫn còn tồn tại một bộ phận người dân ăn thịt chó, mèo. Nhận thức của người dân và hình ảnh một Việt Nam buôn bán thịt chó, mèo đang thay đổi và đây chính là cơ hội để chính phủ hành động ngay bây giờ. Một thế hệ công dân Việt Nam mới đang sát cánh cùng chúng tôi, họ yêu cầu đoạn tuyệt với quá khứ và đảm bảo quyền lợi động vật phải là trọng tâm của quá trình chuyển đổi của Việt Nam”.

Four Paws phát động chiến dịch chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo - Ảnh: Getty

Hiện tại ở Việt Nam, Hội An (tỉnh Quảng Nam)đã hưởng ứng lời kêu gọi của Four Paws, trở thành thành phố đầu tiên của cả nước quyết tâm chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo.

“Tuy nhiên, chúng tôi nhận thức được vẫn còn nhiều việc phải làm. Mục đích của FOUR PAWS là kêu gọi ban hành, bổ sung và thực thi luật bảo vệ động vật nhằm chấm dứt nạn buôn bán tàn bạo này. Điều này sẽ không chỉ bảo vệ động vật mà cả con người khỏi các nguy cơ sức khỏe cộng đồng. Đại dịch Covid-19 là thực tế rõ ràng về sự nguy hiểm của việc buôn bán động vật sống để lấy thịt, bao gồm cả chó và mèo. Thông qua bảo vệ động vật, chúng ta còn bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Phòng ngừa cần được đặt lên hàng đầu” - ông Karan Kukreja nói.

Hiện tại, bản kiến nghị của FOUR PAWS gửi đến Chính phủ Việt Nam, Campuchia và Indonesia yêu cầu hành động để chấm dứt buôn bán thịt chó, mèo đã có hơn 1,4 triệu chữ ký, trong đó có gần 250.000 người Việt Nam.

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