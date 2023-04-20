TP.HCM: Điều tra vụ nổ chục phát súng tại khu dân cư khiến nhiều người hoảng sợ

Xã hội 20/04/2023 15:54

Tối 19/4, tại khu vực xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, hơn chục tiếng súng nổ vang lên khiến người dân quanh khu vực hoảng sợ.

Dẫn tin từ Sài Gòn Giải Phóng, ngày 20/4, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ nổ súng trong khu dân cư trên địa bàn.

Trước đó, tối 19/4, người dân sinh sống ở ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (TPHCM) nhìn thấy hàng chục người cầm hung khí đi trên xe máy đến một địa điểm trên địa bàn. Ít phút sau, mọi người nghe ít nhất 10 tiếng súng nổ.

TP.HCM: Điều tra vụ nổ chục phát súng tại khu dân cư khiến nhiều người hoảng sợ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ nổ súng ở TP.HCM - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an vào cuộc điều tra, lấy lời khai của các nhân chứng và người liên quan. Công an có khám nghiệm, thu giữ hơn 10 vỏ đạn tại hiện trường.

Thời điểm xảy ra vụ việc, gần đó có tổ chức tiệc sinh nhật của một cháu bé nên nhiều người khi nghe hàng loạt tiếng nổ đã ôm con chạy lánh nạn.

Chừng 15 phút sau, hàng chục thanh niên mới kéo đi. Sau đó người dân đã trình báo và công an khẩn trương vào cuộc điều tra.

 

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