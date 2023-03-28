Tiến hành điều tra vụ bé trai 10 tuổi bị đuối nước sau khi cùng bạn đi bắt ốc ở Gia Lai

Thi thể của bé trai 10 tuổi đã được tìm thấy 3 ngày sau khi bị mất tích.

Theo VOV, ngày 25/3, bà Vũ Thị Hà Giang - Chủ tịch UBND xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa) đã thay mặt chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình có người bị đuối nước tử vong tại buôn Chư Băh (xã Chư Băh). Nạn nhân được xác định là cháu Nay Choi (SN 2013).

Trước đó, trưa 21/3, cháu Choi đi bắt ốc cùng nhóm bạn ở cánh đồng trong xã rồi bị mất tích. Gia đình trong quá trình tìm kiếm cháu thì có nguồn thông tin cháu bị một người lạ kéo đi nên đã hoang mang và trình báo cơ quan chức năng. Quá trình thu thập thông tin, lực lượng chức năng đã tìm được nhóm bạn đi bắt ốc cùng cháu Choi.

Hiện trường nơi em Choi tử vong - Ảnh: Công an thị xã Ayun Pa

Theo báo Gia Lai, qua quá trình thu thập thông tin, lực lượng chức năng đã tìm được nhóm bạn đi bắt ốc cùng cháu Choi. Hầu hết các em cũng chỉ trạc tuổi với cháu Choi Theo nguồn tin từ nhóm trẻ em này, cháu Choi khi đang chạy trên cánh đồng thuộc buôn Hoai (xã Chư Băh) thì bị lọt xuống một đầm lầy rồi mất tích dưới lớp cỏ sâu. Một số em nhìn thấy cảnh tượng trên nhưng vì lo sợ đã không dám báo cho người lớn.

UBND xã Chư Băh đã huy động lực lượng đến khu vực đầm lầy trên và xác định đây là khu vực cỏ mọc khá dày che khuất mặt nước. Các lực lượng đã tiến hành dọn cỏ để tìm kiếm đến trưa 24-3 thì phát hiện thi thể của bé Choi Công an thị xã Ayun Pa phối hợp cùng các đơn vị tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định cháu tử vong do đuối nước, không có tác động của ngoại lực.

Theo nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an thị xã Ayun Pa, Gia Lai hiện vẫn đang điều tra, làm rõ vụ bé trai tử vong dưới ao ruộng thuộc khu vực cánh đồng buôn Hoai, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa.

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