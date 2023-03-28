Nữ hiệu trưởng 'rút ruột' 100 triệu tiền ăn của học sinh bị khởi tố, bắt tạm giam

Xã hội 28/03/2023 19:27

Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phình Giàng, tỉnh Điện Biên vừa qua đã bị bắt tạm giam vì tội "tham ô tài sản".

Theo báo Người Lao Động, ngày 28-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam bà Nguyễn Thị Thu Hoàn (SN 1970, trú tại Tổ 1, phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phình Giàng, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, về tội tham ô tài sản.

Trước đó, vào ngày 10/2, theo báo Tuổi Trẻ, Công an huyện Điện Biên Đông nhận được đơn tố giác tội phạm về việc bà Nguyễn Thị Thu Hoàn có hành vi làm khống chứng từ để rút tiền ăn của học sinh được hỗ trợ theo nghị định 116 của Thủ tướng Chính phủ.

Nữ hiệu trưởng 'rút ruột' 100 triệu tiền ăn của học sinh bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh 1
Nguyễn Thị Thu Hoàn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên Đông đã điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ để làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Thu Hoàn.

Theo báo Công An Nhân Dân, với số tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Thị Thu Hoàn đã làm khống chứng từ, rút tiền ăn của học sinh gây thiệt hại gần 100 triệu đồng. Căn cứ theo khoản 2 điều 353 Bộ Luật Hình sự, ngày 26/3, cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hoàn về tội Tham ô tài sản.

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