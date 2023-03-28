NÓNG: Truy tìm nhóm người phát tán bánh kẹo khiến hai học sinh ở Đà Lạt bị đau bụng dữ dội

Hai học sinh tại Đà Lạt, Lâm Đồng đã có dấu hiệu đau bụng sau khi sử dụng một số bánh kẹo được phát miễn phí trước cổng trường.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, vào ngày 28/3, Phòng GD-ĐT TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã thông báo, đề nghị các trường thường xuyên kiểm tra tình hình trước cổng trường và thông báo với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh, học sinh tuyệt đối không nhận thực phẩm từ người lạ. Trường THCS Nguyễn Du, nơi có học sinh nhận thực phẩm từ người lạ - Ảnh: Thanh Niên Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày một nhóm người đi ô tô đứng trước cổng trường phát bánh, nước ngọt cho các học sinh trường THCS Nguyễn Du, phường 2, TP. Đà Lạt, khi phát hiện vụ việc nhà trường đã ra can thiệp không nhận và sử dụng thực phẩm từ người lạ. Nhóm người trên sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Đến 9 giờ sáng, hai học sinh lớp 9 của trường có sử dụng thực phẩm từ nhóm người lạ xuất hiện dấu hiệu đau bụng, liền được đưa vào phòng y tế theo dõi. Sức khỏe các em sau đó đã ổn định và trở lại lớp học. Những loại bánh kẹo mà học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du đã nhận từ người lạ - Ảnh: Nhà trường cung cấp Theo VietnamPlus, nhà trường đã thu giữ một số chai nước và bánh kẹo mà học sinh đã nhận. Quan sát các chai nước, nhà trường nhận thấy có lỗ kim dưới đáy chai. Trường đã báo vụ việc đến Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng Công an phường 2.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Lạt đã có thông báo gửi các trường với nội dung: “Sáng nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin từ trường học trên địa bàn thành phố xuất hiện một số đối tượng đứng trước cổng trường phát nước, kẹo, bánh miễn phí cho học sinh. Có học sinh đã bị đau bụng sau khi ăn các thực phẩm này, đang theo dõi sức khỏe. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường thường xuyên kiểm tra tình hình trước cổng trường, thông báo đến giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh cùng học sinh tuyệt đối không nhận thực phẩm từ người lạ. Kính đề nghị các đồng chí Bí thư chỉ đạo thông tin, tuyên truyền ngay". Các chai nước thu từ học sinh có lỗ kim dưới đáy chai - Ảnh: Nhà trường cung cấp Theo báo Thanh Niên, vào chiều cùng ngày, Công an TP. Đà Lạt cho biết đã chỉ đạo đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, truy tìm chiếc xe và những người phát bánh kẹo, nước ngọt cho học sinh nói trên để kiểm tra, xử lý nếu có vi phạm.

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