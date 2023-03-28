NÓNG: Truy tìm nhóm người phát tán bánh kẹo khiến hai học sinh ở Đà Lạt bị đau bụng dữ dội

Xã hội 28/03/2023 19:46

Hai học sinh tại Đà Lạt, Lâm Đồng đã có dấu hiệu đau bụng sau khi sử dụng một số bánh kẹo được phát miễn phí trước cổng trường.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, vào ngày 28/3, Phòng GD-ĐT TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã thông báo, đề nghị các trường thường xuyên kiểm tra tình hình trước cổng trường và thông báo với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh, học sinh tuyệt đối không nhận thực phẩm từ người lạ.

NÓNG: Truy tìm nhóm người phát tán bánh kẹo khiến hai học sinh ở Đà Lạt bị đau bụng dữ dội - Ảnh 1
Trường THCS Nguyễn Du, nơi có học sinh nhận thực phẩm từ người lạ - Ảnh: Thanh Niên

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày một nhóm người đi ô tô đứng trước cổng trường phát bánh, nước ngọt cho các học sinh trường THCS Nguyễn Du, phường 2, TP. Đà Lạt, khi phát hiện vụ việc nhà trường đã ra can thiệp không nhận và sử dụng thực phẩm từ người lạ. Nhóm người trên sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Đến 9 giờ sáng, hai học sinh lớp 9 của trường có sử dụng thực phẩm từ nhóm người lạ xuất hiện dấu hiệu đau bụng, liền được đưa vào phòng y tế theo dõi. Sức khỏe các em sau đó đã ổn định và trở lại lớp học.

NÓNG: Truy tìm nhóm người phát tán bánh kẹo khiến hai học sinh ở Đà Lạt bị đau bụng dữ dội - Ảnh 2
Những loại bánh kẹo mà học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du đã nhận từ người lạ - Ảnh: Nhà trường cung cấp

Theo VietnamPlus, nhà trường đã thu giữ một số chai nước và bánh kẹo mà học sinh đã nhận. Quan sát các chai nước, nhà trường nhận thấy có lỗ kim dưới đáy chai. Trường đã báo vụ việc đến Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng Công an phường 2.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Lạt đã có thông báo gửi các trường với nội dung: “Sáng nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin từ trường học trên địa bàn thành phố xuất hiện một số đối tượng đứng trước cổng trường phát nước, kẹo, bánh miễn phí cho học sinh. Có học sinh đã bị đau bụng sau khi ăn các thực phẩm này, đang theo dõi sức khỏe.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường thường xuyên kiểm tra tình hình trước cổng trường, thông báo đến giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh cùng học sinh tuyệt đối không nhận thực phẩm từ người lạ. Kính đề nghị các đồng chí Bí thư chỉ đạo thông tin, tuyên truyền ngay".

NÓNG: Truy tìm nhóm người phát tán bánh kẹo khiến hai học sinh ở Đà Lạt bị đau bụng dữ dội - Ảnh 3
Các chai nước thu từ học sinh có lỗ kim dưới đáy chai - Ảnh: Nhà trường cung cấp

Theo báo Thanh Niên, vào chiều cùng ngày, Công an TP. Đà Lạt cho biết đã chỉ đạo đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, truy tìm chiếc xe và những người phát bánh kẹo, nước ngọt cho học sinh nói trên để kiểm tra, xử lý nếu có vi phạm.

Nữ hiệu trưởng 'rút ruột' 100 triệu tiền ăn của học sinh bị khởi tố, bắt tạm giam

Nữ hiệu trưởng 'rút ruột' 100 triệu tiền ăn của học sinh bị khởi tố, bắt tạm giam

Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phình Giàng, tỉnh Điện Biên vừa qua đã bị bắt tạm giam vì tội "tham ô tài sản".

Xem thêm
Từ khóa:   học sinh Đà Lạt bị đau bụng người lạ cho học sinh Đà Lạt bánh kẹo Đà Lạt tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 55 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?