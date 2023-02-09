Thót tim cảnh cô gái ở Hà Nội bị con trâu 'điên' lao thẳng, húc vỡ gan

Đang đi đường, cô gái bất ngờ bị con trâu từ đâu lao tới, hất tung lên không trung và rơi xuống bất tỉnh.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 19/1, một con trâu từ đâu xuất hiện, lao vào một người đi xe máy mặc áo trắng, húc người này ngã ra đường. Nạn nhân bị trâu điên hất tung lên cao và rơi xuống thân đê. Con trâu tiếp tục điên cuồng lao theo nạn nhân nhưng rất may nó mất đà lao xuống con đường phía dưới.

Con trâu điên cuồng húc chị T lộn nhào từ trên đường xuống thân đê - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cụ thể, chị Đ.T.T (SN 1993) - nạn nhân bị trâu húc trong clip, quê Thái Bình thuê trọ tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP Hà Nội cho biết: "Sáng 28 Tết, tôi đi chợ mua đồ ăn về cho gia đình. Khi tôi đang đi trên đê, đoạn gần ngã ba giao giữa thôn Cổ Điển và Yên Hà (xã Hải Bối) bỗng có một con trâu chạy tới. Nó lao vào người phụ nữ đi phía trước nhưng bị trượt và đổi hướng sang tôi. Ngay khi nhìn thấy con trâu lao trượt người phía trước, tôi đã dừng xe tắt máy, định bỏ chạy nhưng không kịp. Tôi bị trâu hất ngã ra đường. Tôi cố bò dậy không ngờ con trâu lại tiếp tục lao tới hất tung tôi lên như trong clip".

Chị T. nằm bất tỉnh dưới thân đê, được người dân địa phương gọi người nhà đưa tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cấp cứu.

Hình ảnh chụp giấy ra viện của chị T. ghi rõ chẩn đoán "tổn thương các cơ quan trong ổ bụng, vỡ gan do chấn động - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sau cú húc của con trâu điên, chị T. bị vỡ gan, phải nằm viện điều trị. Sau khi ra viện hôm 6/2, chị T. xin clip từ camera của nhà dân gần nơi xảy ra sự việc rồi đăng tải lên mạng xã hội. T. muốn cảnh báo mọi người cẩn thận khi đi đường, thấy trâu bò nên tránh xa để không gặp phải tai nạn đáng tiếc.

"Hậu quả sau cú húc của trâu điên, tôi bị vỡ gan. Sau khi nằm viện 20 ngày, bác sĩ cho tôi về nhà điều trị ngoại trú và dặn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ít nhất 3 tháng để hồi phục sức khỏe", chị T. chia sẻ.

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