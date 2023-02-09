Sau khi xe ô tô bị lật tiếp tục đè vào 2 xe mô tô khác (trên 2 xe có 3 thiếu niên, đều là người dân tộc Thái trú tại xã Ẳng Tơ). Hậu quả làm 3 người chết (Lò Văn Nam 17 tuổi, Quàng Văn Huy 15 tuổi, Lò Văn Tài 15 tuổi ); 2 thiếu niên khác bị thương nặng; 4 người trên xe ô tô bị thương nhẹ.

Trước đó, theo thông tin từ Tổ Quốc, vào khoảng 22h30 phút ngày 6/2 tại km 30+700 Quốc lộ 279 trên địa bàn xã Ẳng Tơ, Mường Ẳng đã xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô biển số: 37C-22889 (trên xe có 4 người) và xe mô tô không có BKS (trên xe có 2 thiếu niên).

Liên quan đến vụ tai nạn trên, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, bà Cà Thị Háng, một người dân địa phương cho biết: "Khi ấy khoảng 22h30 ngày 6/2, khi tôi vừa tắt điện đi ngủ thì nghe tiếng động mạnh ngoài đường. Sau đó có tiếng phát nổ nên tôi và một số người giật mình chạy ra xem".

Bà Háng chia sẻ, ban đầu mọi người tưởng là xe máy bị nổ lốp trên đường. Khi thấy xe ô tô bán tải đè lên xe máy rồi lật ngửa thì mọi người tá hoả, hô hoán nhau cứu người...

Cơ quan chức năng xác định, vụ va chạm với ô tô khiến 2 người đi mô tô tử vong tại chỗ gồm: Lò Văn T. (SN 2008, trú tại bản Co Muông, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng) và Quàng Văn H. (SN 2008, trú tại bản Xuân Ban, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng).

Bà Cà Thị Háng vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trong đêm - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Dấu vết sau va chạm của xe ô tô trong vụ tai nạn - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Tiếp đó, xe ô tô mất lái, lật nghiêng đè vào 2 xe mô tô (có 3 người) làm 2 người tử vong. Người còn lại là Lò Văn N. (SN 2008, trú xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng) vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên trong tình trạng hôn mê sâu do bị chấn thương sọ não, dập phổi… Do được người dân kịp thời đập kính ô tô đưa ra ngoài nên cả tài xế và 3 người khác trong xe chỉ bị thương nhẹ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô lưu thông theo hướng Hà Nội - Điện Biên còn các xe mô tô đi chiều ngược lại. Hiện trường sau tai nạn, nhiều xe mô tô nằm trên phần đường lưu thông của xe ô tô, hư hỏng nặng. Đáng chú ý, trong số này có một xe mô tô còn rất mới, chưa có biển kiểm soát.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Mường Ảng đã vào cuộc triển khai công tác nghiệp vụ liên quan. Qua kiểm tra, tài xế điều khiển xe ô tô không có nồng độ cồn và các chất kích thích. Công an huyện Mường Ảng đang gửi mẫu máu để giám định chất kích thích đối với các nạn nhân ngồi trên xe mô tô.