Nhân chứng kể lại vụ tai nạn liên hoàn ở Điện Biên khiến 3 người tử vong, 6 người bị thương

Xã hội 09/02/2023 11:47

Những ngày qua, người dân sống cạnh QL279 địa bàn xã Ẳng Tơ, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn liên hoàn khiến 9 người thương vong xảy ra trong đêm ngày .

Trước đó, theo thông tin từ Tổ Quốc, vào khoảng 22h30 phút ngày 6/2 tại km 30+700 Quốc lộ 279 trên địa bàn xã Ẳng Tơ, Mường Ẳng đã xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô biển số: 37C-22889 (trên xe có 4 người) và xe mô tô không có BKS (trên xe có 2 thiếu niên).

Sau khi xe ô tô bị lật tiếp tục đè vào 2 xe mô tô khác (trên 2 xe có 3 thiếu niên, đều là người dân tộc Thái trú tại xã Ẳng Tơ). Hậu quả làm 3 người chết (Lò Văn Nam 17 tuổi, Quàng Văn Huy 15 tuổi, Lò Văn Tài 15 tuổi ); 2 thiếu niên khác bị thương nặng; 4 người trên xe ô tô bị thương nhẹ.

Nhân chứng kể lại vụ tai nạn liên hoàn ở Điện Biên khiến 3 người tử vong, 6 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Tổ Quốc

Liên quan đến vụ tai nạn trên, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, bà Cà Thị Háng, một người dân địa phương cho biết: "Khi ấy khoảng 22h30 ngày 6/2, khi tôi vừa tắt điện đi ngủ thì nghe tiếng động mạnh ngoài đường. Sau đó có tiếng phát nổ nên tôi và một số người giật mình chạy ra xem".

 

Bà Háng chia sẻ, ban đầu mọi người tưởng là xe máy bị nổ lốp trên đường. Khi thấy xe ô tô bán tải đè lên xe máy rồi lật ngửa thì mọi người tá hoả, hô hoán nhau cứu người...

Cơ quan chức năng xác định, vụ va chạm với ô tô khiến 2 người đi mô tô tử vong tại chỗ gồm: Lò Văn T. (SN 2008, trú tại bản Co Muông, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng) và Quàng Văn H. (SN 2008, trú tại bản Xuân Ban, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng).

Nhân chứng kể lại vụ tai nạn liên hoàn ở Điện Biên khiến 3 người tử vong, 6 người bị thương - Ảnh 2
Bà Cà Thị Háng vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trong đêm - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống
Nhân chứng kể lại vụ tai nạn liên hoàn ở Điện Biên khiến 3 người tử vong, 6 người bị thương - Ảnh 3
Dấu vết sau va chạm của xe ô tô trong vụ tai nạn - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

 

Tiếp đó, xe ô tô mất lái, lật nghiêng đè vào 2 xe mô tô (có 3 người) làm 2 người tử vong. Người còn lại là Lò Văn N. (SN 2008, trú xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng) vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên trong tình trạng hôn mê sâu do bị chấn thương sọ não, dập phổi… Do được người dân kịp thời đập kính ô tô đưa ra ngoài nên cả tài xế và 3 người khác trong xe chỉ bị thương nhẹ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô lưu thông theo hướng Hà Nội - Điện Biên còn các xe mô tô đi chiều ngược lại. Hiện trường sau tai nạn, nhiều xe mô tô nằm trên phần đường lưu thông của xe ô tô, hư hỏng nặng. Đáng chú ý, trong số này có một xe mô tô còn rất mới, chưa có biển kiểm soát.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Mường Ảng đã vào cuộc triển khai công tác nghiệp vụ liên quan. Qua kiểm tra, tài xế điều khiển xe ô tô không có nồng độ cồn và các chất kích thích. Công an huyện Mường Ảng đang gửi mẫu máu để giám định chất kích thích đối với các nạn nhân ngồi trên xe mô tô.

Vụ bé gái lớp 3 bị xe đưa đón cán tử vong ở Đồng Nai: Chiếc xe do cô giáo chủ nhiệm tự thuê

Vụ bé gái lớp 3 bị xe đưa đón cán tử vong ở Đồng Nai: Chiếc xe do cô giáo chủ nhiệm tự thuê

Vào ngày 9/2, hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (Biên Hoà, Đồng Nai), cho hay nhà trường không đủ điều kiện để tổ chức bán trú cho học sinh nên cô giáo H.T.N đã thuê xe để đưa về nhà ăn trưa, nghỉ trưa theo nhu cầu của phụ huynh.

Xem thêm
Từ khóa:   vụ tai nạn liên hoàn ở Điện Biên vụ tai nạn liên hoàn ở Điện Biênkhiến 9 người thương vong tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?