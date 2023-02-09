Diễn biến MỚI trong vụ con dâu và mẹ chồng đốt người do ghen tuông ở Quảng Nam

Xã hội 09/02/2023 12:28

Vào ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin về 2 nghi phạm Nguyễn Thị Diễm Phượng (23 tuổi) và mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất (44 tuổi, cùng trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) liên quan đến vụ đốt người do ghen tuông.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, vào ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diễm Phượng (23 tuổi) và mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất (44 tuổi, cùng trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) cùng về tội Giết người.

 

Qua điều tra cho thấy, Nguyễn Thị Diễm Phượng cho rằng chị Đ.T.M.D. (28 tuổi, trú phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có quan hệ tình cảm với chồng mình là anh N.V.H. (24 tuổi). Do đó, Phượng cùng mẹ chồng tìm kiếm chị D. để đánh ghen.

 

Đến khoảng 8 giờ 15 ngày 26-1, Phượng và bà Nhất phát hiện H. đang cõng D. trên lưng, đi ra đường Trương Chí Cương từ quán karaoke Q.V. (thuộc thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) nên đến đánh ghen.

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Người phụ nữ bị đốt nằm bất động sau khoảng 30 giây - Ảnh: Chụp từ clip
Diễn biến MỚI trong vụ con dâu và mẹ chồng đốt người do ghen tuông ở Quảng Nam - Ảnh 2
Cảnh người phụ nữ bị tạt xăng đốt cháy - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an xác định Phượng đã dùng xăng trong chai loại 1,5 lít tưới vào người D. rồi dùng bật lửa đốt khiến chị bị thương tích, được một số người tại hiện trường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bình An (thị trấn Nam Phước). Nạn nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị do vết thương quá nặng.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin, chị D. bị bỏng độ 4, 35% ở các vị trí đầu, mặt, cổ, lưng, tay, mông trái; biến chứng suy hô hấp. Trong khi đó, Phượng bị bỏng bàn tay trái. Trong quá trình dập lửa và cứu D., chồng của Phượng cũng bị bỏng 2 bàn tay.

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