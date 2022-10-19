Thêm một trường hợp trẻ em tử vong do bệnh sốt xuất huyết

Xã hội 19/10/2022 20:07

Các bác sĩ chẩn đoán cháu L. bị suy đa phủ tạng, sốc sốt xuất huyết. Sau quá trình điều trị, cháu L. đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, ngày 19/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình cho biết, địa phương này vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết. Bệnh nhi tử vong là cháu L.V.L. (giới tính nam, 5 tuổi) trú tại thôn Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh.

Theo người nhà bệnh nhi, ngày 11/10, cháu L. đang học tại trường mầm non, đến 15h cùng ngày thấy cháu mệt và sốt, cô giáo thông báo cho mẹ tới đón. Về nhà thấy con có biểu hiện hơi mệt, sốt 39°C gia đình cho dùng thuốc hạ sốt cho cháu.

Tối 12/10, bệnh nhân được người nhà đưa tới phòng khám tư, tại đây cháu được chẩn đoán nghi sốt xuất huyết nên gia đình đưa cháu về nhà tự chăm sóc và điều trị, trong quá trình ở nhà bệnh nhân sốt cao liên tục.

Đến sáng 14/10, bệnh nhi được chuyển vào Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện đa khoa TP Đồng Hới với tình trạng người mệt, tím môi và đầu chi, 2 tay lạnh, sốt 39°C và được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng.

Chiều cùng ngày, cháu bé có sốt cao, nói nhảm, mệt nhiều nên được gia đình xin chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế khám và điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu L. bị suy đa phủ tạng, sốc sốt xuất huyết. Sau quá trình điều trị, cháu L. đã tử vong.

Thêm một trường hợp trẻ em tử vong do bệnh sốt xuất huyết - Ảnh 1
CDC Quảng Bình triển khai phun hóa chất diệt muỗi chủ động, giải pháp hiệu quả trong phòng, chống dịch sốt xuất huyết - Ảnh: báo Người Lao động

Trao đổi với báo Người Lao động, bác sĩ Đỗ Quốc Tiệp - Giám đốc CDC Quảng Bình - cho biết tình hình sốt xuất huyết tại các địa phương trong tỉnh hiện chưa có dấu hiệu giảm, trung bình mỗi ngày toàn tỉnh ghi nhận trên dưới 100 ca mắc mới. Với tình hình thời tiết cực đoan như hiện nay, dự báo trong thời gian tới số ca bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo CDC Quảng Bình, tính đến ngày 19/10, số ca mắc sốt xuất huyết toàn tỉnh đã vượt mốc 5.000 ca và ghi nhận bệnh nhân nặng đầu tiên đã tử vong tại Bệnh viện Trung ương Huế.

 

Phú Yên ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết là bé trai 11 tuổi

Phú Yên ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết là bé trai 11 tuổi

Trong 9 tháng đầu năm toàn tỉnh Phú Yên có 2.753 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó ngành y tế tỉnh này vừa ghi nhận ca đầu tiên tử vong do mắc sốt xuất huyết sau 5 ngày bệnh tiến triển.

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