Trong 9 tháng đầu năm toàn tỉnh Phú Yên có 2.753 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó ngành y tế tỉnh này vừa ghi nhận ca đầu tiên tử vong do mắc sốt xuất huyết sau 5 ngày bệnh tiến triển.

Theo thông tin từ báo VTV, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên, ngày 26/9, bé trai xuất hiện triệu chứng sốt, sau đó người nhà tự cho uống thuốc không rõ loại, triệu chứng có thuyên giảm. Ngày 29/9, bé trai cảm thấy khó thở, không sốt, được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên lúc 16h cùng ngày.

Tình trạng lúc nhập viện: Bé trai có biểu hiện mệt mỏi, chân tay lạnh, không chấm xuất huyết dưới da, huyết áp không đo được. Tiền sử khỏe mạnh chưa mắc sốt xuất huyết bao giờ. Bé trai được xử trí cấp cứu, chỉ định xét nghiệm và test nhanh sốt xuất huyết Dengue.

Sáng ngày 30/9, bé trai tái sốc và sau đó có thuyên giảm. Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ thống nhất chẩn đoán: sốc sốt xuất huyết Dengue nặng ngày 5 tái sốc lần 1, suy gan cấp, theo dõi xuất huyết tiêu hóa.

Các bác sĩ tiến hành cấp cứu bằng các biện pháp điều trị chống sốc tích cực. Đến 15h ngày 30/9, bé trai đã tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên do sốc sốt xuất huyết Dengue nặng.

Ngay sau khi ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên phối hợp Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa tiến hành điều tra, giám sát xung quanh và tại nhà bé trai.

Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa đã phối hợp với chính quyền phường tiến hành tổng vệ sinh diệt bọ gậy và phun hóa chất xử lý ổ dịch sốt xuất huyết.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, tính đến tháng 9/2022, toàn tỉnh Phú Yên ghi nhận 2.753 người mắc SXH. Trong đó, địa phương có ca mắc cao nhất và tăng nhanh, gồm các huyện Phú Hòa, Tuy An và thành phố Tuy Hòa.

Năm 2021, tỉnh Phú Yên ghi nhận 2 ca tử vong do mắc SXH. Ngành y tế Phú Yên khuyến cáo người dân cần dành thời gian để vệ sinh nơi ở, ít nhất có 10 phút diệt bọ gậy, muỗi mỗi tuần để phòng chống SXH.

Khi trẻ có biểu hiện sốt cao bất thường cần đưa ngay đến các sơ sở y tế gần nhất xét nghiệm sớm phát hiện bệnh để kịp thời điều trị. Tuyệt đối, không được mua thuốc về nhà tự điều trị khiến bệnh tiến triển chuyển nặng gây biến chứng…

Đắk Lắk: Ghi nhận trường hợp thứ 8 tử vong do sốt xuất huyết Dengue Mới đây, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa ghi nhận thêm một bệnh nhân tử vong vì sốt xuất huyết Dengue. Tính đến thời điểm hiện tại thì đây là trường hợp thứ 8 tử vong vì sốt xuất huyết trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

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