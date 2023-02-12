Thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ: 6 công dân Việt Nam bị ảnh hưởng, đang rất khó khăn và thiếu thốn

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã liên lạc, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tài chính và vật dụng cho 6 công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi động đất.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào tối ngày 11/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria, trong những ngày qua, hai đại sứ quán vẫn tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên với các cơ quan chức năng sở tại, các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại địa phương để tìm hiểu thông tin về khả năng có người Việt bị thương vong trong trận động đất và chuẩn bị kế hoạch để triển khai nhanh chóng các biện pháp bảo hộ trong trường hợp cần thiết. "Hai đại sứ quán cho biết, khu vực xảy ra động đất không có nhiều người Việt Nam sinh sống và đến nay chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thương vong trong sự kiện này" - bản tin nêu rõ.

Bản tin bảo hộ công dân mới nhất của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng thông tin thêm: "Tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã ghi nhận 6 công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi động đất, hiện rất khó khăn và thiếu thốn". Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã liên lạc, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tài chính và vật dụng để khắc phục phần nào khó khăn trong cuộc sống, theo Bộ Ngoại giao.

Lực lượng cứu hộ Việt Nam tổ chức tìm kiếm, cứu hộ 15 nạn nhân bị mắc kẹt tại địa điểm được phân công, nằm ở đường 531, Adiyaman Merkez, TP.Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ) - Ảnh: Báo Thanh Niên Tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã ghi nhận 6 công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi động đất, hiện rất khó khăn và thiếu thốn - Ảnh: Tổ Quốc Dười nền nhiệt độ -6 độ C ở Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác phải làm việc liên tục - Ảnh: Tổ Quốc Theo thông tin từ báo Quân đội nhân dân, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ duy trì 5 cán bộ, trong đó Đại sứ trực tiếp có mặt tại địa điểm xảy ra động đất để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn. Đại sứ quán Việt Nam cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại nhanh chóng giải quyết các thủ tục phát sinh, đón và đưa đoàn công tác Việt Nam gồm 24 chiến sĩ công an tới địa điểm cứu hộ trong chiều 10.2 và chuẩn bị đón 76 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng sẽ tới trong vài ngày tới. Trong thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, hai Đại sứ quán sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, kịp thời tiến hành các biện pháp bảo hộ và hỗ trợ công dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất, tham gia cứu trợ, hỗ trợ nạn nhân của trận động đất theo khả năng và tình hình thực tế.

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