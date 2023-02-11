Tai nạn thương tâm ở Quảng Trị: Người đàn ông có 3 con nhỏ tử vong tại chỗ sau va chạm giao thông

Xã hội 11/02/2023 16:45

Là "trụ cột chính" trong gia đình, anh Tr.V.B (sinh năm 1978, trú thôn Lại An, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, Quảng Trị) đã tử vong, để lại vợ và 3 người con, cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn, đau buồn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 11/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang cùng các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1A.

Cụ thể, vào lúc 8h57 ngày 11/2, tại khu vực gần ngã ba đường Hoàng Diệu giao Lê Duẩn (quốc lộ 1A), phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết.

Tai nạn thương tâm ở Quảng Trị: Người đàn ông có 3 con nhỏ tử vong tại chỗ sau va chạm giao thông - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Vào thời điểm trên, mô tô biển kiểm soát 74B1-254.41 do Tr.V.B (sinh năm 1978, trú thôn Lại An, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, Quảng Trị) điều khiển đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam thì xảy ra va chạm với xe tải biển kiểm soát 74H-009.74 do Ph.C.T (sinh năm 1979, trú tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển đi cùng chiều.

Tai nạn thương tâm ở Quảng Trị: Người đàn ông có 3 con nhỏ tử vong tại chỗ sau va chạm giao thông - Ảnh 2
Anh B là lao động chính trong gia đình có vợ và 3 người con, trong đó có 2 con nhỏ đang tuổi ăn học - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sau cú va chạm, mô tô bị trượt, khiến anh B ngã xuống đường tử vong. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Ngoài ra, anh B là lao động chính trong gia đình có vợ và 3 người con, trong đó có 2 con nhỏ đang tuổi ăn học.

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