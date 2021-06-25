Tay chơi xe 'mới nổi' Phương Hằng diện váy siêu ngắn, 'cưỡi' Rolls-Royce livestream, tuyên bố sẽ sống theo 'cách nhà giàu'

Xã hội 25/06/2021 08:30

Trong buổi livestream tối ngày 23/6, bà Phương Hằng gây bất ngờ khi diện váy ngắn, phát trực tiếp trên siêu xe Rolls-Royce Wraith tiền tỷ.

Sau khi bất ngờ thông báo đóng tất cả quỹ từ thiện, bà Phương Hằng lại khiến CĐM hoang mang với tâm thư siêu dài hé lộ nguyên do đau lòng. Đến tối, nữ đại gia lại đột ngột xuất hiện trên sóng livestream để giao lưu cùng CĐM. Tuy nhiên, lần xuất hiện này không cầu kỳ hoa lá, phông nền điệu nghệ tại gia nữa mà chuyển hẳn sang siêu xe tiền tỷ. 

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Nữ đại gia xuất hiện trong siêu xe màu hồng 'bánh bèo' - Ảnh chụp màn hình

Để đầu tư cho lần "dạo phố" kiểu nhà giàu này, bà Phương Hằng diện 1 bộ đầm màu đen khá ngắn và ôm sát cơ thể. Bên cạnh đó không thể thiếu trang sức kim cương, hột xoàn sáng chói như mọi ngày. 

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Bà chủ Đại Nam khoe vóc dáng chuẩn không cần chỉnh ở tuổi 51 trong thiết kế đầm ôm sát- Ảnh chụp màn hình

Lý giải về lần thay đổi "phong thủy" này, bà Phương Hằng vui vẻ chia sẻ bản thân cảm thấy nhẹ lòng sau khi buông bỏ nhiều thứ, khẳng định từ nay sẽ sống như một đóa hoa, sống theo phong cách nhà giàu nên muốn đi dạo, nghe nhạc và tâm sự trên xe đắt tiền. Mở đầu livestream, nữ đại gia khẳng định: "Tôi mê xe lắm quý vị ơi!". 

Được biết, chiếc xe siêu sang xuất hiện trong đoạn video livestream của bà là mẫu xe Rolls-Royce Wraith. Nguyên bản chiếc xe này có màu sơn trắng nhưng đã được dán lại màu hồng theo sở thích của nữ đại gia. 

Điểm khác biệt làm nên giá trị của con siêu xe mà bà Hằng đang sở hữu chính là logo Spirit of Ecstasy dạng trong suốt và có thể đổi màu khi đi vào bóng tối.

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Trước đó, con xe này sở hữu màu trắng tao nhã và ít được nữ đại gia sử dụng và mới được 'khoác' áo màu 'hường' mới đây - Ảnh: Internet

Trong 1 livestream cách đây không lâu, bà Phương Hằng từng khẳng định "level" dùng hàng hiệu của mình thông qua thông tin về khối tài sản cá nhân. Nữ đại gia khoe: "Kim cương của tôi lên tới hàng ký đó quý vị... Tất cả các hiệu kim cương ở nước ngoài đều biết mặt tôi, tôi đi những cái xe 40, 50 tỷ vài chiếc là chuyện thường. Tôi ở bao nhiêu căn nhà mặt tiền, sổ đỏ tôi cân ký đó". 

Con xe Rolls-Royce Wraith màu hồng với mức giá lên tới hơn 30 tỷ cũng đủ để chứng minh độ chịu chi của bà chủ Đại Nam cho niềm đam mê xế hộp thuộc vào hàng top.

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Một vài thông tin về siêu xe của bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Xuyên suốt buổi livestream, nữ đại gia tiếp tục nói rõ thêm về lý do dừng làm từ thiện sau khi đăng bức tâm thư trên trang cá nhân trong chiều cùng ngày. Hiện tại, sau thông loạt thông báo muốn buông bỏ mọi thứ để trở về cuộc sống bên chồng con, CĐM dự đoán có lẽ cuộc chiến của nữ đại gia đã đến hồi kết thúc, khép lại chuỗi thời gian hơn 3 tháng ròng rã dư luận ngập trong drama. 

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Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bà Phương Hằng chia sẻ rằng bản thân sẽ chấm dứt mọi hoạt động thiện nguyện vào đầu tháng 10 năm nay. Cách đây vài giờ, nữ đại gia đã có tâm thư dài để lý giải nguyên do.

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