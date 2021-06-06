Sau khi phát hiện bé gái đứng khóc bên vệ đường, nam thanh niên đã bế bé gái đi. Hành động này bị nghi là bắt cóc trẻ em.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 6/6, Công an xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) khẳng định thông tin vụ "bắt cóc trẻ em" xảy ra trên địa bàn xã lan truyền trên Facebook là không chính xác.

1 page đăng tải thông tin nói anh T. là đối tượng bắt cóc trẻ em - Ảnh: Thanh Niên

Theo Công an xã Điện Thọ, người bị nghi ngờ "bắt cóc trẻ em" là anh T.Q.T. (SN 1988, quê tỉnh Quảng Trị). Ngoài làm công nhân xây dựng cho một công trình ở quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng), anh T. còn làm bảo vệ vật liệu xây dựng cho một chủ thầu ở huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam).

Ngày 5/6, nhà chủ thầu có đám giỗ nên mời anh T. vào dự. Đến khoảng 16h cùng ngày, sau khi đã dùng bia rượu ngà ngà say, anh T. chạy xe máy về lại Đà Nẵng.

Khi chạy trên đường ĐT609 đoạn qua xã Điện Thọ, anh T. thấy một bé gái 4 tuổi đứng khóc bên lề đường nên quay trở lại giúp bé gái đi tìm người thân.

Khi nam thanh niên này bồng bé gái vào ngôi nhà bên đường thì gặp chú của bé gái cùng 2 người phụ nữ lớn tuổi. Thấy anh T. biểu hiện say rượu và đang bồng cháu của mình, người đàn ông cho rằng anh T. "bắt cóc trẻ em" nên gọi công an.

Lúc này, anh T. có mở cốp xe và lấy ra một chai nước hoa. Tuy nhiên, do đã quá say nên anh T. không xịt nước hoa lên người mà xịt ngược về phía người dân. Cho rằng anh T. xịt "hơi cay" nên người dân đã bắt giữ anh lại.

Qua xác minh, Công an xã Điện Thọ xác định anh T. đã có vợ, hai con nhỏ 7 tuổi và 4 tuổi. Anh T. chưa có tiền án, tiền sự và làm ăn chăm chỉ.

1 số người đăng tải nội dung cho rằng hành vi của anh T. là bắt cóc trẻ em gây hoang mang - Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo thông tin từ báo Thanh Niên, chủ thầu của anh T. sau đó cũng đến Công an xã Điện Thọ xác nhận anh T. chính là người làm thuê cho mình từ tháng 11/2020 đến nay. Mỗi tháng anh T. về quê thăm nhà một lần. Sau khi làm việc và xác minh thông tin bắt cóc trẻ em là không đúng sự thật, Công an xã Điện Thọ đã cho anh T. về nhà.

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