Rủ nhau đi tắm, 2 học sinh lớp 5 đuối nước thương tâm

Xã hội 13/09/2019 11:16

Mới đây, tại Nam Định vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh lớp 5 tử vong. Ngay khi nhận được tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để tìm kiếm nạn nhân.

Sáng nay (13/9), trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND xã Hải Chính (huyện Hải Hậu, Nam Định) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tử vong.

Theo thông tin từ Công lý, trước đó vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12/9, hai học sinh lớp 5 là L.N.C và N.V.N (cùng trú tại xóm 3, xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đạp xe ra biển và xuống khu vực cửa cống chảy ra biển tắm. Tuy nhiên, vì nước sâu nên 2 em đã bị chết đuối.

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2 học sinh đuối nước thương tâm - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng cử lực lượng đến tìm kiếm các nạn nhân. Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai học sinh đuối nước và giao cho gia đình để đưa về an táng.

Thời gian gần đây xảy ra khá nhiều vụ trẻ em đuối nước, gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh. 

2 anh em ruột chết đuối khi trốn ra hồ chơi

Cách đây không lâu, tại Đắk Lắk cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm tương tự khiến 2 anh em trong cùng một gia đình tử vong. 

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Trốn chị ra ao tắm, 2 anh em ruột tử vong - Ảnh: Internet

Theo đó, vào sáng 11/9 trong lúc cha mẹ đi làm rẫy thì Y Bun Na Ki M’Lô (7 tuổi) và Y Bun Na Su Thi M’Lô (6 tuổi, là hai anh em ruột ở Buôn Trí B, xã Krông Na) đã trốn chị lớn ra ao phía sau nhà để tắm. Đến khoảng 1 giờ chiều cùng ngày, người nhà ra ao phía sau thì nhìn thấy 2 đôi dép trên bờ. Sau khi mọi người nhảy xuống ao tìm kiếm thì phát hiện thi thể 2 bé.

Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, động viên và hỗ trợ gia đình để lo hậu sự cho 2 bé.

Đau lòng cảnh thi thể 4 mẹ con, bà cháu nằm cạnh nhau vì đuối nước khi đi mò cua bắt ốc

Đau lòng cảnh thi thể 4 mẹ con, bà cháu nằm cạnh nhau vì đuối nước khi đi mò cua bắt ốc

Vụ đuối nước thương tâm khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong. Chứng kiến cảnh thi thể 4 mẹ con, bà cháu nằm cạnh nhau, mọi người không khỏi xót xa.

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