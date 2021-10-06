Quỹ vắc xin phòng Covid-19 đã huy động được bao nhiêu tiền và đã chi bao nhiêu để mua vắc xin?

Đến thời điểm này, tổng số tổ chức, cá nhân đã đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 554.37.

Theo thông tin của Bộ Tài chính - Kho bạc nhà nước, số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 tính đến 17h00 ngày 05/10/2021:

- Tổng số huy động 8.780 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 47,7 tỷ đồng).

- Chi từ Quỹ 6.938 tỷ đồng. Trong đó: chi mua vắc-xin 6.929,2 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin 8,8 tỷ đồng.

- Số dư Quỹ cuối ngày 1.842 tỷ đồng.

- Có 554.378 lượt tổ chức cá nhân ủng hộ vào Quỹ.

Đến nay vẫn còn 13 đơn vị, tổ chức cam kết chi ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 nhưng chưa chuyển tiền, chuyển một phần hoặc chưa chuyển hết đúng theo cam kết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quy-vac-xin-phong-covid-19-da-huy-dong-duoc-bao-nhieu-tien-va-da-chi-bao-nhieu-de-mua-vac-xin-428991.html