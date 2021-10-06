Quỹ vắc xin phòng Covid-19 đã huy động được bao nhiêu tiền và đã chi bao nhiêu để mua vắc xin?

Xã hội 06/10/2021 08:35

Đến thời điểm này, tổng số tổ chức, cá nhân đã đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 554.37.

Theo thông tin của Bộ Tài chính - Kho bạc nhà nước, số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 tính đến 17h00 ngày 05/10/2021:

- Tổng số huy động 8.780 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 47,7 tỷ đồng).

- Chi từ Quỹ 6.938 tỷ đồng. Trong đó: chi mua vắc-xin 6.929,2 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin 8,8 tỷ đồng.

- Số dư Quỹ cuối ngày 1.842 tỷ đồng.

- Có 554.378 lượt tổ chức cá nhân ủng hộ vào Quỹ.

Đến nay vẫn còn 13 đơn vị, tổ chức cam kết chi ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 nhưng chưa chuyển tiền, chuyển một phần hoặc chưa chuyển hết đúng theo cam kết.

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