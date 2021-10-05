Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế cho trẻ chưa tiêm vaccine ra ngoài khi không thật sự cần thiết

Xã hội 05/10/2021 10:58

Nếu không thực sự cần thiết, cha mẹ, người lớn cần tránh cho trẻ ra đường.

Theo thông tin của Zingnews, Bộ Y tế khuyến cáo trẻ em dưới 18 tuổi chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19. Do đó, nếu không thực sự cần thiết, cha mẹ, người lớn cần tránh cho trẻ ra đường. Nếu trong trường hợp bắt buộc phải ra đường, trẻ dưới 18 tuổi cần tuân thủ nguyên tắc 5K.

Về chủ trương tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ, Bộ Y tế đã triển khai xây dựng hướng dẫn liên quan việc tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 17 tuổi.

Một đại diện của tổ xây dựng hướng dẫn cho biết các quy định dựa trên cơ sở tham khảo quy trình triển khai tiêm theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, có sự tổng hợp kinh nghiệm của nước ngoài. Quy trình tiêm chủng cho trẻ em vẫn bao gồm việc khám sàng lọc.

Thời gian qua, Bộ Y tế đã làm việc với các công ty cung ứng vaccine, nhà sản xuất để đặt hàng mua vaccine cho năm 2022. Trong đó, dự kiến mua vaccine cho trẻ từ 5 tuổi trở lên.

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Một gia đình ở TP.HCM đưa con đến phố đi bộ Nguyễn Huệ đi dạo khi thành phố mở cửa - Ảnh: Zingnews

Một lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố đang chờ hướng dẫn từ Bộ Y tế và có nguồn vaccine phù hợp mới có thể triển khai tiêm chủng an toàn cho trẻ nhỏ.

Tại buổi họp báo thông tin lộ trình thực hiện Chỉ thị 18, ông Lê Hoà Bình - Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thành phố quản lý các trường hợp dưới 18 tuổi bằng khai báo y tế. Ngoài ra, theo lộ trình mở cửa, học sinh TP.HCM vẫn tiếp tục học trực tuyến nên chưa phải đến trường. Do đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM khuyến cáo nếu không có việc cần thiết, nhóm này không nên ra đường. Ông Bình cho hay:

“Hiện nay, Bộ Y tế chưa có quy định, hướng dẫn tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi. Trẻ em là tài sản của quốc gia. Do vậy, các gia đình không để trẻ tự ý ra đường, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Về vấn đề tiêm vaccine, bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho rằng giai đoạn này, phụ huynh không nên nôn nóng, vượt rào để tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ nhỏ. Vaccine phòng Covid-19 có thời gian nghiên cứu khá nhanh và vẫn còn khá mới, do đó, việc tiêm chủng cho trẻ em cần được cân nhắc thận trọng.

Khi nào trẻ em ở TP.HCM được tiêm vaccine phòng Covid-19?

Khi nào trẻ em ở TP.HCM được tiêm vaccine phòng Covid-19?

"Trẻ em khi chưa tiêm vaccine thì không để các em tự ý ra đường tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Trẻ em dưới 18 tuổi hiện đang học online, chưa có việc cần thiết nên không để các em ra đường, không tham gia lưu thông bằng xe máy".

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