TP.HCM trong thời gian tới sẽ tiến hành nghiên cứu phương án tiêm vắc xin cho trẻ em, trẻ em có bệnh lý nền và béo phì. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn ra như hiện nay thì việc cho trẻ em tiêm vắc xin COVID-19 càng sớm càng tốt là điều rất cần thiết.

Theo thông tin từ Tiền Phong, tối 23/9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, tính từ 17 giờ ngày 22/9 đến 17 giờ ngày 23/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 5.052 trường hợp nhiễm mới tại TP.HCM. Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, toàn Thành phố đã có tổng cộng 358.707 trường hợp nhiễm Covid-19 được công bố. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố đã bàn giao 63.000 kit test cho Sở Công Thương để phân bổ cho các doanh nghiệp quản lý shipper. Đồng thời tập huấn công tác lấy mẫu xét nghiệm để các đơn vị có thể tự lấy mẫu xét nghiệm cho shipper.

Bắt đầu từ ngày 24/9 các doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm quản lý shipper của mình với tất cả kết quả xét nghiệm. Ảnh: Tiền Phong Tính đến 12 giờ 30 ngày 23/9 đã có 19/33 doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các thao tác sử dụng phần mềm khai báo điện tử của Thành phố để cập nhật kết quả xét nghiệm của shipper, trước khi triển khai cập nhật dữ liệu chính thức vào ngày mai (24/9). Liên quan đến hoạt động điều trị, Sở Y tế vừa có văn bản trình UBND TP.HCM xem xét cơ chế tài chính đối với các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị Covid-19. Hiện nay, chi phí điều trị Covid-19, chi phí vật tư tiêu hao chưa được kết cấu vào giá dịch vụ kỹ thuật và thuốc điều trị Covid-19 đang được ngân sách nhà nước thanh toán theo quy định phù hợp.

Sở Y tế đề xuất, các chi phí phục vụ khác theo yêu cầu ngoài phạm vi chi trả của ngân sách nhà nước (tiền phòng, tiền ăn theo yêu cầu, các dịch vụ tiện ích tăng thêm theo yêu cầu người bệnh), bệnh viện được thu tiền người bệnh theo mức giá thỏa thuận giữa bệnh viện và người bệnh nhưng không được vượt quá mức giá mà bệnh viện đã kê khai với Sở Y tế (nếu có). TP.HCM đang có phương án sẽ nghiên cứu chích ngừa cho các trẻ em có bệnh lý nền và béo phì. Ảnh: Tiền Phong Hiện nay, Thành phố sẽ nới lỏng dần từng bước các hoạt động kinh tế theo lộ trình trên cơ sở kiểm soát rủi ro về dịch tễ và mức độ bảo vệ của người dân căn cứ theo hai trụ cột là tiến độ tiêm vắc-xin và an toàn của hệ thống y tế theo từng giai đoạn, địa bàn cụ thể. Trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục chiến dịch tiêm vắc xin, đảm bảo tiêm mũi 1 cho tất cả người trên 18 tuổi, nhắc mũi 2 cho toàn bộ người đã tiêm mũi 1, ưu tiên tuyến đầu, người có nguy cơ cao. Cùng với đó, Thành phố sẽ nghiên cứu phương án tiêm vắc xin cho trẻ em, trẻ em có nguy cơ cao như trẻ có bệnh nền, trẻ có cơ địa béo phì. Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM khuyến cáo, sau khi tiêm vắc xin, mỗi người cần tiếp tục phòng bệnh theo thông điệp 5K để bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng trước đại dịch Covid-19.

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