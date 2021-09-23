Hai tỉnh ven biển miền Trung xuất hiện lốc xoáy, 20 ngôi nhà bị tốc mái, đồ đạc hư hại nặng do ảnh hưởng của bão số 6

Chiều tối ngày 23/9 cơn lốc xoáy đã xảy ra ở hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi khiến cho 20 ngôi nhà bị tốc mái và 1 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra vụ việc này là do ảnh hưởng của cơn bão số 6.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, tối 23/9, ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một cơn lốc xoáy tàn phá nhiều nhà cửa, tài sản của người dân. Cơn lốc xoáy xảy ra vào khoảng 16h45 phút tại thông Sơn Trà (xã Bình Đông). Thời điểm xảy ra lốc xoáy địa bàn xã Bình Đông có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 6.

Lốc xoáy làm cho nhiều đồ dùng trong nhà người dân bị hư hại nặng nề. Ảnh: Pháp luật TP.HCM Theo thống kê nhanh, cơn lốc khiến 15 ngôi nhà cùng nhiều vật dụng bị hư hỏng. Cụ thể, có bảy nhà bị tốc mái hoàn toàn, hai nhà bị tốc mái 50-70% và sáu nhà tốc mái dưới 50%. Căn nhà trở trở nên hỗn lộn và cây cối nghiêng ngả khi lốc xoáy càng quét nhiều ngôi nhà của người dân. Ảnh: Pháp luật TP.HCM Rất may, cơn lốc xoáy không gây thiệt hại về người, chính quyền địa phương đã tổ chức đưa người dân trong các ngôi nhà bị thiệt hại đến nơi an toàn.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong ngày 23/9, do ảnh hưởng của bão số 6, tại trạm đảo Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Từ buổi sáng, các địa phương ở phí Bắc tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận lượng mưa lớn. Lượng mưa đo được tại các trạm Bình Khương 246,2 mm, Nghĩa Trung 163,4 mm, Bình An 159,2 mm, Bình Tân 146,8 mm, Trà Tân 178,4 mm, Trà Hiệp 158,4 mm, Hành Dũng 133,8 mm, Đức Phong 115,8 mm. Đến chiều cùng ngày, tỉnh Quảng Ngãi đang có 558 tàu/4.745 lao động. Đa số tập trung ở vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ, tất cả đã nhận được thông tin về hướng di chuyển của bão.Để ứng phó với bãi số 6, huyện Lý Sơn đã tổ chức di dời 51 lồng bè trên biển vào neo buộc trong cảng. Các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, thị xã Đức Phổ và TP.Quảng Ngãi cũng đã tổ chức neo buộc 323 lồng của người dân nuôi trồng trên sông. Chính quyền địa phương đã vận động người dân chuyển đến những ngôi nhà kiên cố hơn để đảm bảo được an toàn. Ảnh: Pháp luật TP.HCM Tối cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Uy, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Tiến (huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, địa phương vừa xảy ra một trận lốc xoáy tại thôn Long Thành. Theo ông Uy, hiện nay đang có mưa lớn nên chưa thể tiếp cận hiện trường. Chính quyền xã đã vận động người dân tạm thời di chuyển đến các nhà kiên cố để đảm bảo an toàn. Thống kê ban đầu có khoảng 5 ngôi nhà bị tốc mái, một người bị thương nhẹ.

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