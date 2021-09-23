Hai tỉnh ven biển miền Trung xuất hiện lốc xoáy, 20 ngôi nhà bị tốc mái, đồ đạc hư hại nặng do ảnh hưởng của bão số 6

Xã hội 23/09/2021 21:48

Chiều tối ngày 23/9 cơn lốc xoáy đã xảy ra ở hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi khiến cho 20 ngôi nhà bị tốc mái và 1 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra vụ việc này là do ảnh hưởng của cơn bão số 6.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, tối 23/9, ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một cơn lốc xoáy tàn phá nhiều nhà cửa, tài sản của người dân.

Cơn lốc xoáy xảy ra vào khoảng 16h45 phút tại thông Sơn Trà (xã Bình Đông). Thời điểm xảy ra lốc xoáy địa bàn xã Bình Đông có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 6.

Loc xoay 1
Lốc xoáy làm cho nhiều đồ dùng trong nhà người dân bị hư hại nặng nề. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo thống kê nhanh, cơn lốc khiến 15 ngôi nhà cùng nhiều vật dụng bị hư hỏng. Cụ thể, có bảy nhà bị tốc mái hoàn toàn, hai nhà bị tốc mái 50-70% và sáu nhà tốc mái dưới 50%.

Loc xoay 2
Căn nhà trở trở nên hỗn lộn và cây cối nghiêng ngả khi lốc xoáy càng quét nhiều ngôi nhà của người dân. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Rất may, cơn lốc xoáy không gây thiệt hại về người, chính quyền địa phương đã tổ chức đưa người dân trong các ngôi nhà bị thiệt hại đến nơi an toàn.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong ngày 23/9, do ảnh hưởng của bão số 6, tại trạm đảo Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Từ buổi sáng, các địa phương ở phí Bắc tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận lượng mưa lớn. Lượng mưa đo được tại các trạm Bình Khương 246,2 mm, Nghĩa Trung 163,4 mm, Bình An 159,2 mm, Bình Tân 146,8 mm, Trà Tân 178,4 mm, Trà Hiệp 158,4 mm, Hành Dũng 133,8 mm, Đức Phong 115,8 mm.

Đến chiều cùng ngày, tỉnh Quảng Ngãi đang có 558 tàu/4.745 lao động. Đa số tập trung ở vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ, tất cả đã nhận được thông tin về hướng di chuyển của bão.Để ứng phó với bãi số 6, huyện Lý Sơn đã tổ chức di dời 51 lồng bè trên biển vào neo buộc trong cảng. Các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, thị xã Đức Phổ và TP.Quảng Ngãi cũng đã tổ chức neo buộc 323 lồng của người dân nuôi trồng trên sông.

Loc xoay 5
Chính quyền địa phương đã vận động người dân chuyển đến những ngôi nhà kiên cố hơn để đảm bảo được an toàn. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Tối cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Uy, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Tiến (huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, địa phương vừa xảy ra một trận lốc xoáy tại thôn Long Thành. 

Theo ông Uy, hiện nay đang có mưa lớn nên chưa thể tiếp cận hiện trường. Chính quyền xã đã vận động người dân tạm thời di chuyển đến các nhà kiên cố để đảm bảo an toàn. Thống kê ban đầu có khoảng 5 ngôi nhà bị tốc mái, một người bị thương nhẹ.

Bị đồn bán khu du lịch 6000 tỷ, bà chủ Đại Nam nổi đóa: 'Của người ta, bán hay không thì liên quan gì đến ai'

Bị đồn bán khu du lịch 6000 tỷ, bà chủ Đại Nam nổi đóa: 'Của người ta, bán hay không thì liên quan gì đến ai'

Trong lúc dân tình đang bàn tán xôn xao thông tin khu du lịch Đại Nam sắp được chuyển nhượng sang chủ mới thì nữ đại gia 50 tuổi đã lên tiếng về mọi việc.

Xem thêm
Từ khóa:   bão số 6 lốc xoáy tàn phá nhà cửa

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số