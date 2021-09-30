Khi nào trẻ em ở TP.HCM được tiêm vaccine phòng Covid-19?

Xã hội 30/09/2021 20:49

"Trẻ em khi chưa tiêm vaccine thì không để các em tự ý ra đường tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Trẻ em dưới 18 tuổi hiện đang học online, chưa có việc cần thiết nên không để các em ra đường, không tham gia lưu thông bằng xe máy".

Theo thông tin từ TTXVN, tại cuộc họp báo thông tin về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước khôi phục phát triển kinh tế, xã hội TP.HCM, ông Lê Hòa Bình cho biết, trong thời gian tới, TP.HCM tiếp tục ưu tiên tiêm vacicne đủ liều cho lực lượng tuyến đầu, người có nguy cơ cao như có bệnh nền, trên 50 tuổi, phụ nữ mang thai, lực lượng sản xuất... TP.HCM cũng sẽ triển khai tiêm vaccine cho trẻ em khi có hướng dẫn của Bộ Y tế và có nguồn vaccine phù hợp.

"Trẻ em khi chưa tiêm vaccine thì không để các em tự ý ra đường tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Trẻ em dưới 18 tuổi hiện đang học online, chưa có việc cần thiết nên không để các em ra đường, không tham gia lưu thông bằng xe máy", ông Lê Hòa Bình nói thêm.

Tiem vaccine 1
Sau ngày 1/10 học sinh ở TP.HCM vẫn chưa thể quay trở lại trường học. Ảnh: TTXVN

Trong chỉ thị mới về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM vừa được ban hành, Thành phố tiếp tục tổ chức dạy học gián tiếp, trên môi trường internet, qua truyền hình; từng bước củng cố các điều kiện để có thể kết hợp dạy học trực tiếp.

Đặc biệt, đối với các loại hình đào tạo cho người đã được tiêm đủ liều vaccine, có thể dạy học trực tiếp nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định. Tuy nhiên, những loại hình này phải bố trí các hoạt động lệch ca, lệch giờ; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, giãn cách tối đa, đảm bảo giới hạn về số người tập trung theo quy định.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, hết ngày 29/9, thành phố đã tiêm được 10.384.498 mũi, trong đó có 3.526.182 mũi 2, đạt tỷ lệ 48,9%. Các quận, huyện tiếp tục nhận tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi 1, tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch của thành phố đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, hệ thống y tế được tăng cường, củng cố, số ca nhập viện, chuyển nặng và tử vong liên tục giảm, tỷ lệ tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95% được tiêm mũi 1 và trên 45% được tiêm mũi 2. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn còn phức tạp, số ca mắc mới, số ca nhiễm bệnh đang điều trị tại nhà và tại các cơ sở y tế, tỷ lệ tử vong vẫn còn cao.

Phó Thủ tướng ký quyết định mua 5 triệu liều vaccine Abdala, sử dụng hơn 742,62 tỷ đồng từ quỹ vaccine phòng Covid-19

Phó Thủ tướng ký quyết định mua 5 triệu liều vaccine Abdala, sử dụng hơn 742,62 tỷ đồng từ quỹ vaccine phòng Covid-19

Ngày 30/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1644/QĐ-TTg về kinh phí mua, vận chuyển và tiếp nhận 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Abdala. Số tiền được sử dụng hơn 742,62 tỷ đồng được trích từ quỹ vaccine phòng Covid-19.

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Từ khóa:   tiêm vaccine Covid-19 TP.HCM

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