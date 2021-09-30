Thủ tướng gửi công văn hỏa tốc, yêu cầu TP.HCM và 3 tỉnh lân cận tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát người ra vào

Theo thông tin từ Kinh tế & Đô thị, Thủ tướng vừa có công điện hỏa tốc yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát người ra vào. Cụ thể, công điện nêu rõ: Với sự hợp tác, hỗ trợ, chi viện của Trung ương cùng các địa phương, TP.HCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An (gọi chung là Khu vực), đã rất nỗ lực, từng bước kiểm soát dịch bệnh và đang thực hiện các điều chỉnh cần thiết để khôi phục sản xuất, kinh doanh cần đưa cuộc sống của nhân dân về trạng thái bình thường mới một cách an toàn, chắc chắn.

Yêu cầu đi lại của người dân trong "khu vực" và với các tỉnh, thành phố khác là rất lớn và chính đáng. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trong khu vực dù đã từng bước được kiểm soát nhưng vẫn còn phức tạp do dịch bệnh đã nhiễm sâu trong cộng đồng. Mặt khác, người dân trong khu vực đã được ưu tiên tiêm vaccine mũi 1, nhưng cũng vẫn có thể bị nhiễm virus và lây truyền cho người khác, trong khi độ bao phủ vaccine tại các địa phương khác còn thấp. Nếu dịch bệnh lan rộng sẽ gây quá tải cho hệ thống y tế, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng, sức khỏe của nhân dân.