Thủ tướng gửi công văn hỏa tốc, yêu cầu TP.HCM và 3 tỉnh lân cận tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát người ra vào

Thủ tướng vừa có công điện hỏa tốc yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát người ra vào.
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Theo thông tin từ Kinh tế & Đô thị, Thủ tướng vừa có công điện hỏa tốc yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát người ra vào. Cụ thể, công điện nêu rõ: Với sự hợp tác, hỗ trợ, chi viện của Trung ương cùng các địa phương, TP.HCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An (gọi chung là Khu vực), đã rất nỗ lực, từng bước kiểm soát dịch bệnh và đang thực hiện các điều chỉnh cần thiết để khôi phục sản xuất, kinh doanh cần đưa cuộc sống của nhân dân về trạng thái bình thường mới một cách an toàn, chắc chắn.
Yêu cầu đi lại của người dân trong "khu vực" và với các tỉnh, thành phố khác là rất lớn và chính đáng. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trong khu vực dù đã từng bước được kiểm soát nhưng vẫn còn phức tạp do dịch bệnh đã nhiễm sâu trong cộng đồng. Mặt khác, người dân trong khu vực đã được ưu tiên tiêm vaccine mũi 1, nhưng cũng vẫn có thể bị nhiễm virus và lây truyền cho người khác, trong khi độ bao phủ vaccine tại các địa phương khác còn thấp. Nếu dịch bệnh lan rộng sẽ gây quá tải cho hệ thống y tế, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng, sức khỏe của nhân dân.
Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát người ra vào khu vực. Việc đưa đón người ra, vào khu vực phải được chính quyền các tỉnh, thành phố trong khu vực và tỉnh, thành phố khác thống nhất, tổ chức an toàn, chu đáo. Chính quyền TP.HCM các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để người dân tự phát ra khỏi địa phương mình về các tỉnh, thành phố khác ngoài khu vực.
Các tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các tỉnh, thành phố trong khu vực tuyên truyền, vận động và có sự hỗ trợ cần thiết để động viên nhân dân không tự ý di chuyển về quê. Phối hợp đưa công nhân, người lao động đã về quê trở lại các tỉnh, thành phố trong khu vực để khôi phục sản xuất, kinh doanh.
Các tỉnh, thành phố bên trong khu vực thống nhất phương án quản lý người dân di chuyển bên trong khu vực tạo thuận lợi cho khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường các điểm kiểm soát ra vào khu vực đảm bảo trật tự và an toàn.
Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, phối hợp với Bộ Y tế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo mới khi tình hình thay đổi.