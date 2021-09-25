Bình Dương: Yêu cầu quét mã QR quản lý người dân ra vào những nơi công cộng trên địa bàn toàn tỉnh

Xã hội 25/09/2021 19:36

UBND tỉnh Bình Dương ra yêu cầu các đơn vị áp dụng quét mã QR để có thể dễ dàng quản lý người dân ra vào những địa điểm công cộng, cơ sở kinh doanh, sản xuất trên toàn địa bàn tỉnh.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 25/9, UBND tỉnh Bình Dương ban hành văn bản số 4847 về việc tăng cường triển khai việc quét mã QR phục vụ phòng chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới.

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UBND tỉnh Bình Dương ban hành văn bản số 4847 về việc tăng cường triển khai việc quét mã QR phục vụ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Zing News

Cụ thể, Bình Dương yêu cầu các sở, ngành, địa phương áp dụng quét mã QR để quản lý người ra vào địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người, cơ sở sản xuất, kinh doanh, làm việc, giải trí,… thuộc phạm vi, địa bàn quản lý từ ngày 27/9.

Ngoài ra, tỉnh đề nghị lực lượng chức năng thực hiện việc quét mã QR tại chốt kiểm soát giao thông phòng chống dịch, đảm bảo không gây ùn tắc, phiền hà cho người dân.

Bình Dương có tổng cộng 70.000 điểm khai báo mã QR, nhưng chỉ có 2.000 điểm đang hoạt động.

Tính từ đợt dịch thứ 4 đến hết ngày 24/9, tỉnh Bình Dương ghi nhận 193.235 ca nhiễm nCoV, trong số này có 1.831 trường hợp tử vongHiện, 161.019 bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện.

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