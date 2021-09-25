Thừa Thiên Huế: Trợ cấp trực tuyến cho người dân bị ảnh hưởng Covid-19

Sở LĐ-TB&XH tỉnh TT-Huế còn ra mắt hệ thống điện tử giúp đăng ký và chi trả gói hỗ trợ cho lao động tự do.

Theo thông tin từ Tiền Phong, trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 24/9 đến 06h00 ngày 25/9), Nghệ An ghi nhận 1 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 là Đ.T.Q.T (nữ, sinh năm 2016, trú xóm Tân Cao, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu). Đ.T.Q.T là F1 của Đ.T.B đã được công bố trước đó. Ngày 15/9, Đ.T.Q.T được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm vào các ngày 14/9, 16/9, 21/9 đều cho kết quả âm tính. Ngày 24/9, Đ.T.Q.T được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, sáng 25/9 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Nghệ An đang thực hiện đợt tiêm thứ 18 vaccine phòng Covid-19. Tính đến sáng 24/9, Nghệ An đã tiêm được 487.729 mũi (riêng trong ngày 23/9 là 27.319 mũi, số người tiêm 2 mũi là 85.731 người, số người tiêm 1 mũi là 401.998 người).

Nghệ An đang thực hiện đợt tiêm thứ 18 vaccine phòng Covid-19. Ảnh minh họa: Internet Nghệ An đã thực hiện tiêm 3 loại vaccine phòng Covid-19 cho người dân là AstraZeneca, Pfizer và Moderna. Thời gian tới, tùy theo sự phân bổ vắc xin từ Bộ Y tế, Nghệ An sẽ triển khai các đợt tiêm vắc xin tiếp theo. Ngày 25/9, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TT-Huế cho biết vừa tập huấn trực tuyến qua ứng dụng Google Meet hướng dẫn cán bộ, công chức cấp xã và cấp huyện tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Huế hỗ trợ trực tuyến cho người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thực hiện trên ứng dụng Hue-S và phần mềm hotrocovid19.thuathienhue.gov.vn. Sở LĐ-TB&XH tỉnh TT-Huế còn ra mắt hệ thống điện tử https://hotrocovid19.thuathienhue.gov.vn giúp đăng ký và chi trả gói hỗ trợ cho lao động tự do. Gói hỗ trợ lần này sẽ tập trung vào các đối tượng người nghèo và lao động phi chính thức trong một số ngành nghề đặc thù như bốc vác, lái xe ôm truyền thống, thu gom rác, phế liệu… với mức hỗ trợ từ 1,5 triệu đồng. Hệ thống đăng ký điện tử được tích hợp với cổng dịch vụ công tỉnh TT-Huế đang triển khai trên trang Hue-S, cho phép người dân trực tiếp đăng ký hỗ trợ, xác minh thông tin, kết nối với ngân hàng mở tài khoản và nhận hỗ trợ mà không cần phải đi lại, tiếp xúc trực tiếp. Với cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống cho phép theo dõi tổng thể số người đăng ký, tình trạng hồ sơ, kết quả xử lý hồ sơ, tình trạng giải ngân phục vụ cho công tác điều hành, giám sát, hậu kiểm, đảm bảo tính minh bạch, kịp thời, chính xác. Người dân có thể đăng ký trực tuyến thông qua trang https://hotrocovid19.thuathienhue.gov.vn hoặc ứng dụng điện thoại Hue-S, mục "Chống dịch bệnh", phần "Đăng ký hỗ trợ". Người dân không có điện thoại thông minh có thể sử dụng điện thoại thông minh của người khác để đăng ký và dùng số điện thoại của mình cho giao dịch.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thua-thien-hue-tro-cap-truc-tuyen-cho-nguoi-dan-bi-anh-huong-covid-19-426821.html