TP.HCM dự kiến tháo gỡ các chốt chặn, rào chắn trên đường trước 30/9

Xã hội 25/09/2021 16:40

TP.HCM dự kiến chỉ kiểm soát điểm đi và điểm đến, không kiểm soát trên các tuyến đường; các rào chắn sẽ được gỡ bỏ và TP chỉ kiểm tra, xét nghiệm nhanh ngẫu nhiên.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, tại chương trình tọa đàm trực tuyến (Cà phê doanh nhân HUBA) do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tổ chức với chủ đề "Kế hoạch phục hồi kinh tế TP trong giai đoạn bình thường mới" vào ngày 25/9, các doanh nghiệp đã đề xuất nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong lưu thông hàng hóa, đi lại của người lao động để tái sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, nhiều doanh nhân đề xuất TP cần sớm tháo gỡ các rào chắn trong nội thành chia tách các phường, quận và các rào chắn do người dân tự dựng lên để ngăn các con hẻm trong các khu dân cư.

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Ảnh minh họa: Internet

Ông Nguyễn Hoàng Ngân - tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Bình Minh - cho rằng tính liên kết vùng đang bị đứt gãy khi các phương tiện chở hàng hóa, nguyên vật liệu đang khó khăn trong di chuyển bởi các rào chắn, chốt chặn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

"Chỉ riêng TP.HCM còn khóa tương đối chặt, còn các tỉnh khác cởi mở hơn, song chúng tôi chẳng thể nào vận chuyển vật tư để đi được, đến chỗ nào cũng ngăn sông cấm chợ, cũng khóa lại hết, nếu không mở ra thì không có cách nào để doanh nghiệp sản xuất được" - ông Ngân nói.

Tương tự, ông Nguyễn Đức Hưng - chủ tịch HĐQT Công ty Cà phê NAPOLI - đề xuất nên tạo điều kiện cho những ai đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin được phép đi lại để sản xuất kinh doanh khi TP mở cửa trở lại, đồng thời tạo sự thuận lợi trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa, nguyên liệu trong nội thành lẫn liên tỉnh.

Còn ông Đinh Hồng Kỳ - chủ tịch HĐQT Công ty Vật liệu xây dựng Secoin, phó chủ tịch Hội Xây dựng và vật liệu TP.HCM - chia sẻ kinh nghiệm chống dịch từ Canada. Ông đề xuất giãn cách linh hoạt, cần bỏ các hình thức giãn cách cực đoan, phi thực tế, chỉ nên giãn cách ở những khu vực "đỏ". Đồng thời, ông Kỳ đề xuất không nên áp dụng phong tỏa, xem xét hủy bỏ chính sách cách ly tập trung khi đã xác định sống chung với COVID-19.

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Ảnh minh họa: Internet

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - giám đốc Sở Công thương TP.HCM - cho hay dù chưa chốt phương án cuối cùng về kế hoạch sắp tới của TP, quan điểm là kiểm soát điểm đi và điểm đến, không kiểm soát trên đường. 

Thay vào đó, TP sẽ xử lý khi kiểm tra ngẫu nhiên, ví dụ khi vào siêu thị, nhà hàng nếu phát hiện vi phạm sẽ phạt cả cá nhân và chủ doanh nghiệp, hoặc ở nhà máy không làm đúng theo các tiêu chí sẽ phạt người lao động và chủ nhà máy.

Theo ông Vũ, phương án như vậy sẽ đỡ việc tụ tập trên đường, đứng xét giấy có nguy cơ lây lan dịch bệnh.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân - viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM - cho hay kết quả phiên họp ngày 24/9 với sự tham gia của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có thông tin tích cực, đó là từ nay đến ngày 30/9, TP sẽ tháo gỡ ngay các hàng rào, dây nhợ, kẽm gai... 

"Chúng ta sẽ xóa ngay hàng rào, để đến hết ngày 30/9, bước sang ngày 1/10 có một hướng mới. Song, ở những cửa ngõ TP vẫn còn các chốt chặn, để đảm bảo sự an toàn chung cho cả vùng kinh tế trọng điểm của phía Nam" - ông Ngân nói.

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Từ khóa:   COVID-19 TP.HCM tháo gỡ rào chắn

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