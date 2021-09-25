Nghệ An: Mưa lớn, làm nhiều hồ chứa nước ở các nhà máy thủy điện đồng loạt xả lũ

Xã hội 25/09/2021 16:08

Mưa lớn diễn ra trong vòng 2 ngày qua đã làm nhiều hồ chứa nước ở các nhà máy thủy điện và hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn thuộc tỉnh Nghệ An buộc phải ra thông báo xả lũ.

Theo thông tin từ Kinh tế & Đô Thị, sáng nay 25/9, thông tin của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, để đảm bảo công tác vận hành xả nước hồ chứa thủy điện được an toàn, đúng quy trình, từ 10 giờ 30 phút hôm nay, hồ chứa nước Thuỷ điện Châu Thắng (xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) đã tiến hành xả lũ với tổng lưu lượng từ 76m3/s đến 500m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua cửa van và lưu lượng phát điện qua các tổ máy).

Hồ chứa Thủy điện Bản Cốc, xã Châu Kim (Quế Phong) dự kiến tiến hành xả lũ từ 11 giờ ngày 25/9 với tổng lưu lượng xả từ 30m3/s đến 90m3/s (Bao gồm lưu lượng xả qua cửa van, lưu lượng qua tràn và lưu lượng phát điện qua các tổ máy).

Xa lu 1
Mưa lớn gây ra làm nhiều hồ chứa của nhà máy thủy điện Nghệ An đồng loại phải xả lũ. Ảnh: Kinh tế & Đô thị

Cùng với đó, để đảm bảo công tác vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Chi Khê được an toàn theo đúng quy trình đơn hồ và quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả đã được phê duyệt, Công ty cổ phần thủy điện Chi Khê dự kiến sẽ xả nước hồ chứa Thủy điện Chi Khê từ 13 giờ 30 phút ngày 25/9. Tổng lưu lượng xả từ 500m3/s đến 1.200m3/s (Bao gồm lưu lượng xả qua đập tràn và lưu lượng phát điện qua các tổ máy) và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng đến hồ. Thời gian kết thúc xả khi lưu lượng về hồ thủy điện Chi Khê giảm xuống dưới 500m3/s.

Cũng trong sáng nay, Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai, Công ty Thủy lợi Bắc đang tiến hành xả tràn Hồ Vực Mấu theo đúng quy trình. Hiện tại hồ Vực Mấu nằm tại địa bàn xã Quỳnh Trang (thị xã Hoàng Mai) có mực nước là 21m.

Theo dự báo, thời tiết trong những ngày tới vẫn có có mưa, do vậy, Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai tiến hành xả tràn theo quy định. Đây là hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Nghệ An. Trong sáng nay, 25/9 đã mở 2 cửa xã tràn, độ cao 1,5m, lưu lượng xả hiện tại là trên 100m3/s, cao nhất 300m3/s. Thời gian bắt đầu xả từ 9 giờ sáng đến khi mực nước đạt quy trình.

Bị nói 'ôm 70 triệu bồi thường sống sung túc tới già', mẹ bé Nhật Linh uất nghẹn: 'Bao nhiêu tiền cũng không so được với mạng sống của con tôi'

Bị nói 'ôm 70 triệu bồi thường sống sung túc tới già', mẹ bé Nhật Linh uất nghẹn: 'Bao nhiêu tiền cũng không so được với mạng sống của con tôi'

'Mỗi lần sắp vali cả nhà về nước, nhìn vali, túi xách của con nằm im một góc là bao đớn đau, uất hận ùa về', mẹ bé Nhật Linh đau xót khi nghĩ về con gái nhỏ xấu số.

Xem thêm
Từ khóa:   xả lũ Nhà máy thủy điện Nghệ An

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số