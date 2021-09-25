Nghệ An: Mưa lớn, làm nhiều hồ chứa nước ở các nhà máy thủy điện đồng loạt xả lũ

Mưa lớn diễn ra trong vòng 2 ngày qua đã làm nhiều hồ chứa nước ở các nhà máy thủy điện và hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn thuộc tỉnh Nghệ An buộc phải ra thông báo xả lũ.

Theo thông tin từ Kinh tế & Đô Thị, sáng nay 25/9, thông tin của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, để đảm bảo công tác vận hành xả nước hồ chứa thủy điện được an toàn, đúng quy trình, từ 10 giờ 30 phút hôm nay, hồ chứa nước Thuỷ điện Châu Thắng (xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) đã tiến hành xả lũ với tổng lưu lượng từ 76m3/s đến 500m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua cửa van và lưu lượng phát điện qua các tổ máy).

Hồ chứa Thủy điện Bản Cốc, xã Châu Kim (Quế Phong) dự kiến tiến hành xả lũ từ 11 giờ ngày 25/9 với tổng lưu lượng xả từ 30m3/s đến 90m3/s (Bao gồm lưu lượng xả qua cửa van, lưu lượng qua tràn và lưu lượng phát điện qua các tổ máy).

Mưa lớn gây ra làm nhiều hồ chứa của nhà máy thủy điện Nghệ An đồng loại phải xả lũ. Ảnh: Kinh tế & Đô thị

Cùng với đó, để đảm bảo công tác vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Chi Khê được an toàn theo đúng quy trình đơn hồ và quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả đã được phê duyệt, Công ty cổ phần thủy điện Chi Khê dự kiến sẽ xả nước hồ chứa Thủy điện Chi Khê từ 13 giờ 30 phút ngày 25/9. Tổng lưu lượng xả từ 500m3/s đến 1.200m3/s (Bao gồm lưu lượng xả qua đập tràn và lưu lượng phát điện qua các tổ máy) và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng đến hồ. Thời gian kết thúc xả khi lưu lượng về hồ thủy điện Chi Khê giảm xuống dưới 500m3/s.

Cũng trong sáng nay, Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai, Công ty Thủy lợi Bắc đang tiến hành xả tràn Hồ Vực Mấu theo đúng quy trình. Hiện tại hồ Vực Mấu nằm tại địa bàn xã Quỳnh Trang (thị xã Hoàng Mai) có mực nước là 21m.

Theo dự báo, thời tiết trong những ngày tới vẫn có có mưa, do vậy, Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai tiến hành xả tràn theo quy định. Đây là hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Nghệ An. Trong sáng nay, 25/9 đã mở 2 cửa xã tràn, độ cao 1,5m, lưu lượng xả hiện tại là trên 100m3/s, cao nhất 300m3/s. Thời gian bắt đầu xả từ 9 giờ sáng đến khi mực nước đạt quy trình.

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