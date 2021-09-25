Bộ Công an thông tin về 58 thí sinh đạt 29,5 điểm nhưng trượt nguyện vọng 1, nguyên nhân do đâu?

Xã hội 25/09/2021 16:53

Bộ Công an khẳng định kết quả xét tuyển đại học của các trường công an là hoàn toàn chính xác, không có tình trạng bỏ lọt thí sinh đạt điểm cao nhưng không trúng tuyển.

Theo Người lao động, Cục Đào tạo, Bộ Công an vừa báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về 58 thí sinh đạt 29,5 điểm nhưng trượt nguyện vọng 1 vào các trường công an nhân dân.

Theo đó, Cục Đào tạo đã tra soát danh sách 58 thí sinh theo thống kê của Bộ GD-ĐT để kiểm tra cụ thể từng thí sinh và xác định 58 thí sinh đều đăng ký xét tuyển vào các trường công an nhân dân (CAND) ở nguyện vọng 1, điểm các thí sinh đều từ 29,25 trở lên (theo cách tính điểm của Bộ GD-ĐT) và không trúng tuyển vào các trường CAND đã đăng ký. Trong số này có 55 thí sinh nam, 3 thí sinh nữ.

 Cụ thể, trong 55 thí sinh nam có 2 thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân, 47 thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện Chính trị CAND, 4 thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH An ninh nhân dân, 1 thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, 1 thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy. Các thí sinh dự tuyển ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) - 47 thí sinh; A00 (Toán, Lý, Hóa) - 1 thí sinh; C03 (Toán, Văn, Sử) - 7 thí sinh.

Bộ Công an thông tin về 58 thí sinh đạt 29,5 điểm nhưng trượt nguyện vọng 1, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Theo Cục Đào tạo, qua kiểm tra dữ liệu tuyển sinh của Bộ Công an, 55 thí sinh trên là chiến sĩ nghĩa vụ công an tại ngũ không đủ điều kiện để xét tuyển đại học do không đảm bảo tiêu chuẩn về học lực (có môn thuộc tổ hợp xét tuyển dưới 6,5 điểm, kết quả học 3 năm trung học phổ thông chưa cao).

Ví dụ như thí sinh 1300xxxx có điểm thi 3 môn Văn (9 điểm), Sử (9,75 điểm), Địa (9,0 điểm) đạt tổng điểm thi 31,0 điểm (theo cách tính điểm của Bộ GD-ĐT) nhưng lại có sự chênh lệch lớn so với kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông, chỉ đạt 6,7 (lớp 10), 7,0 (lớp 11), 6,9 (lớp 12). Thí sinh này có điểm trung bình tổng kết các môn thuộc tổ hợp xét tuyển lần lượt là môn Văn (6,8 điểm), môn Sử (6,6 điểm, môn Sử lớp 11 đạt 6,4 điểm), môn Địa (6,67 điểm, môn Địa lớp 10 đạt 6,1 điểm) và còn rất nhiều thí sinh tương tự.

55 thí sinh nam trên đăng ký thông tin thi tốt nghiệp THPT năm 2021, xét tuyển vào ĐH CAND để làm căn cứ xét tuyển trung cấp chính quy theo chỉ tiêu được ban hành. Hiện Cục Đào tạo đang triển khai tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển và sẽ công bố điểm trúng tuyển vào tháng 10, đồng thời xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp sau khi hết hạn tại ngũ theo quy định của Bộ Công an.

Về thí sinh nữ, có 3 thí sinh nữ xét tuyển vào Học viện Chính trị CAND tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa). Năm 2021, Học viện Chính trị CAND được giao 4 chỉ tiêu nữ ở phía Bắc xét tuyển cho 4 tổ hợp (A01, C00, C03, D01) tương ứng với 1 tổ hợp chỉ được tuyển 1 chỉ tiêu nữ.

Ở tổ hợp C00, số lượng thí sinh nữ đăng ký là 314 thí sinh chỉ xét lấy 1 thí sinh trúng tuyển (tỷ lệ 1 chọi 314) nên điểm trúng tuyển rất cao. Các nội dung về chỉ tiêu, đối tượng, tiêu chuẩn đã được thông tin đến thí sinh trước khi thí sinh đăng ký xét tuyển và thí sinh đã có quyền lựa chọn xét tuyển hoặc không tiếp tục xét tuyển.

Bộ Công an đã thực hiện đúng chỉ tiêu theo thông báo tuyển sinh, đảm bảo số lượng, chất lượng. Thí sinh không trúng tuyển sẽ xét tuyển các đợt tiếp theo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cục Đào tạo cho biết, kết quả xét tuyển đại học của các trường CAND là hoàn toàn chính xác, không có tình trạng bỏ lọt thí sinh đạt điểm cao như trên nhưng không trúng tuyển.

Điểm xét tuyển vào các trường CAND năm 2021 tăng cao do số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển đông với 23.761 thí sinh, chỉ tiêu tuyển sinh giảm so với năm 2020 (giảm 900 chỉ tiêu), chỉ tiêu được phân nhỏ theo từng khu vực, từng địa bàn, từng đối tượng, trong đó có tổ hợp chỉ tuyển duy nhất 1 thí sinh đối với nữ và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 với mục tiêu chủ yếu là xét tốt nghiệp.

Công tác tuyển sinh đại học CAND bên cạnh sử dụng kết quả điểm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển còn kết hợp với các điều kiện, tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe, tiêu chuẩn học lực (yêu cầu đạt học lực từ trung bình trở lên, các môn thuộc tổ hợp từ 6,5 điểm trở lên), tiêu chuẩn hạnh kiểm (hạnh kiểm khá trở lên). Điểm xét tuyển vừa kết hợp giữa kết quả học tập trong 3 năm học trung học phổ thông với kết quả thi tốt nghiệp để đánh giá toàn diện quá trình học tập, rèn luyện và phấn đấu của thí sinh.

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