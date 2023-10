Bộ Công an thông tin về 58 thí sinh đạt 29,5 điểm nhưng trượt nguyện vọng 1, nguyên nhân do đâu?

Theo Người lao động, Cục Đào tạo, Bộ Công an vừa báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về 58 thí sinh đạt 29,5 điểm nhưng trượt nguyện vọng 1 vào các trường công an nhân dân.

Theo đó, Cục Đào tạo đã tra soát danh sách 58 thí sinh theo thống kê của Bộ GD-ĐT để kiểm tra cụ thể từng thí sinh và xác định 58 thí sinh đều đăng ký xét tuyển vào các trường công an nhân dân (CAND) ở nguyện vọng 1, điểm các thí sinh đều từ 29,25 trở lên (theo cách tính điểm của Bộ GD-ĐT) và không trúng tuyển vào các trường CAND đã đăng ký. Trong số này có 55 thí sinh nam, 3 thí sinh nữ.