Phó Thủ tướng ký quyết định mua 5 triệu liều vaccine Abdala, sử dụng hơn 742,62 tỷ đồng từ quỹ vaccine phòng Covid-19

Ngày 30/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1644/QĐ-TTg về kinh phí mua, vận chuyển và tiếp nhận 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Abdala. Số tiền được sử dụng hơn 742,62 tỷ đồng được trích từ quỹ vaccine phòng Covid-19.

Theo thông tin từ TTXVN, Thủ tướng quyết định sử dụng hơn 742,62 tỷ đồng từ Quỹ vaccine phòng Covid-19 Việt Nam để mua, vận chuyển và tiếp nhận 5 triệu liều vaccine phòng Covid-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất như đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 8138/BYT-KHTC ngày 28/9/2021.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu với các đại biểu lô hàng vaccine của Cuba được chuyển về Việt Nam theo chuyên cơ của Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất Quỹ theo quy định. Bộ Y tế, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch. Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng số kinh phí nêu trên theo quy định.

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