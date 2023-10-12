Quảng Ninh: Bàng hoàng phát hiện thi thể tại tầng 4 tòa nhà, nghi ngã từ trên cao

Xã hội 12/10/2023 12:19

Người dân sống tại chung cư phát hiện thi thể người đàn ông đã tử vong nghi do ngã từ tầng cao của tòa nhà.

Thông tin từ Báo VietNamNet cho hay, hôm nay (12/10), đại diện lãnh đạo UBND phường Trần Hưng đạo, TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, vụ việc được người dân phát hiện vào tối 11/10, tại tầng 4 chung cư Trần Hưng Đạo Plaza.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, người dân sống tại chung cư phát hiện thi thể người đàn ông đã tử vong tại tầng 4, nghi do ngã từ tầng cao của tòa nhà.

Quảng Ninh: Bàng hoàng phát hiện thi thể tại tầng 4 tòa nhà, nghi ngã từ trên cao - Ảnh 1

Chung cư Trần Hưng Đạo Plaza nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VietNamNet

 

Cũng theo Báo Lao Động, Theo thông tin từ UBND phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long tại tầng 4 (khu vực ở giữa 2 tòa nhà) chung cư Trần Hưng Đạo Plaza phát hiện 1 xác chết. Nghi do ngã trên tầng cao xuống.

Quảng Ninh: Bàng hoàng phát hiện thi thể tại tầng 4 tòa nhà, nghi ngã từ trên cao - Ảnh 2

 

Quảng Ninh: Bàng hoàng phát hiện thi thể tại tầng 4 tòa nhà, nghi ngã từ trên cao - Ảnh 3
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lao Động

Qua xác minh sơ bộ, thi thể là ông N.V.Đ, hộ khẩu thường trú tại tổ 15, khu 1, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long. Ông Đ là nhân viên điện nước của chung cư Trần Hưng Đạo Plaza.

Hiện tại Công an TP Hạ Long đã khám nghiệm hiện trường và đang điều tra xác định nguyên nhân vụ việc.

 

 

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Từ khóa:   Quảng Ninh tin xã hội Trần Hưng Đạo Plaza

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