Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ bé 8 tuổi bị bạo hành: Không bao che, bỏ lọt tội phạm

Xã hội 30/12/2021 21:19

Văn phòng Chính Phủ mới đây đã phát đi công văn về vụ việc bé 8 tuổi bị bạo hành, tử vong. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu xử lý nghiêm, không bỏ lọt tội phạm hành hạ bé gái tử vong.

Dẫn tin từ báo Pháp Luật, Văn phòng Chính phủ vừa phát đi văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em.

Văn bản nêu rõ về vụ việc cháu bé 8 tuổi, trú tại Phường 22 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị hành hạ, tử vong, gây bức xúc dư luận. Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ đối tượng có liên quan. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu các bộ, ngành liên quan thực hiện nghiêm nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ bé 8 tuổi bị bạo hành: Không bao che, bỏ lọt tội phạm - Ảnh 1

Ông yêu cầu các lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không được bỏ lọt tội phạm. Đồng thời thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, bạo lực học đường… Phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cũng như xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ không xử lý các vụ hành hạ, xâm hại trẻ em.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ bé 8 tuổi bị bạo hành: Không bao che, bỏ lọt tội phạm - Ảnh 2

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị TAND Tối cao, VKSND Tối cao chỉ đạo các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ án có liên quan đến hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ bé 8 tuổi bị bạo hành: Không bao che, bỏ lọt tội phạm - Ảnh 3

Về vụ việc bé V.A. (8 tuổi - con gái anh Th) nghi bị mẹ kế là Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành dẫn đến tử vong đang gây bức xúc những ngày qua. Theo thông từ cơ quan chức năng, bị can hiện đã bị bắt giữ và tạm giam 2 tháng với tội danh hành hạ người khác. Đến nay vẫn chưa biết rõ trách nhiệm của người cha là anh Nguyễn Trung Kim Th. trước cái chết thương tâm của con gái, đồng thời, nhiều người cũng hy vọng bị can Trang sẽ bị xử lý với tội danh nặng hơn.

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Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM hiện đang tiến hành các thủ tục yêu cầu bắt khẩn cấp cha ruột cháu bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong ở quận Bình Thạnh, TP HCM.

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