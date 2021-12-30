Cha ruột bé 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành chính thức bị buộc thôi việc sau sự ra đi thương tâm của con gái

Xã hội 30/12/2021 13:58

Theo thông cáo báo chí được công ty đưa ra, cha ruột bé V.A. đã chính thức bị công ty chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 28/12.

Ông Nguyễn Trung Kim Th là bố ruột của cháu bé N.T.V.A, 8 tuổi, bị bạo hành tử vong gây phẫn nộ dư luận những ngày qua. Dẫn tin từ Dân Trí, theo thông cáo báo chí vừa được phát đi, công ty ERA Vietnam - nơi anh Th đang làm việc đã chính thức chấm dứt hợp đồng lao động với anh. Theo thông cáo, anh Th không còn là nhân viên của công ty kể từ ngày 28/12/2021.

Khi biết tin vụ việc bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành, quá trình tìm hiểu và xác nhận thông tin từ các bên liên quan, công ty có nắm được việc ông Nguyễn Kim Trung Th có liên quan trường hợp bé gái xấu số nêu trên, nên quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc với anh, đồng thời gửi lời chia buồn với gia đình, người thân của cháu về những mất mát này.

Cha ruột bé 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành chính thức bị buộc thôi việc sau sự ra đi thương tâm của con gái - Ảnh 1
Ảnh: Dân Trí

Phía công ty thông tin, ông Nguyễn Kim Trung Th làm việc tại công ty từ tháng 5/2021. Được biết, ông Thái giữ chức vụ Giám đốc Marketing tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp này cũng cho biết bà Trang không phải là nhân viên chính thức của công ty trong bất kỳ thời gian nào. Tháng 4/2021, bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang được ông Thái giới thiệu vào làm việc tại công ty nhưng đã không qua được hai tháng thử việc.

Cha ruột bé 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành chính thức bị buộc thôi việc sau sự ra đi thương tâm của con gái - Ảnh 2

Những ngày qua, vụ việc bé V.A. 8 tuổi, con gái anh Th bị “mẹ ké” Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành đã khiến dư luận vô cùng bức xúc và xót xa. Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Cha ruột bé 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành chính thức bị buộc thôi việc sau sự ra đi thương tâm của con gái - Ảnh 3
"Mẹ kế" bạo hành bé 8 tuổi - Nguyễn Võ Quỳnh Trang (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Khai nhân tại cơ quan điều tra, Trang khai mình đã lên mạng đặt mua một chiếc roi mây để đánh bé, sau khi đánh gãy cây roi mây, Trang dùng một thanh gỗ khác để tiếp tục đánh đập bé. Trong quá trình dạy học, Trang đã nhiều lần đánh bé gái. Về phía cha bé V.A, người này khai biết rõ toàn bộ việc Trang đánh đập con mình, nhưng không can thiệp vì đồng ý với biện pháp dạy dỗ con của Trang.

Cha ruột bé 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành chính thức bị buộc thôi việc sau sự ra đi thương tâm của con gái - Ảnh 4
Ảnh: Tuổi Trẻ

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ và xử lý những người có liên quan đến cái chết của cháu V.A.

 

 

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