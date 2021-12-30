Nhiều người mang hương hoa đến viếng, gia đình nhà nội bé 8 tuổi tạt nước, báo công an

Tối ngày 29/12, mạng xã hội liên tục lan truyền hàng loạt hình ảnh và clip ghi cảnh nhiều người đến nhà ông bà nội bé V.A. – bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành gây xôn xao. Tại đây, mọi người đã cùng nhau đem hoa trắng, bánh sinh nhật và nến đến trước cửa nhà ông bà nội bé để tưởng nhớ bé.

Một trong những người tham gia đến nhà ông bà nội bé V.A. cho biết, người trong gia đình anh Th (bố ruột bé V.A.) đã đứng từ tầng cao hất 2 xô nước để “xua đuổi” mọi người: “Mọi người đến nhà ông bà nội con để thắp nến, mang bánh cho con đấy. Vậy mà ông bà con tạt nước xuống họ. Mà kỳ lạ, tạt nước cũng không hề làm tắt nến con ạ. Con an nghỉ nhé. Ở nơi này mọi người sẽ đòi lại công bằng cho con” - người này viết.

Ảnh chụp màn hình

Ảnh: VTC New

Được biết, vì quá bức xúc với thái độ của ông bà nội bé, đồng thời thương xót bé V.A nên mọi người đã quyết định ghé đến thắp nến tưởng nhớ vào tối thất đầu của bé tại trước cửa nhà ông bà nội. Hành động này sau đó đã gây nên những ý kiến tranh luận, bên cạnh những bình luận xót thương cho bé V.A. nhiều người cũng cho rằng không nên đến trước cửa nhà người khác vì sẽ làm phiền đến những người xung quanh.