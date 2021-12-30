Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa, countdown dịp Tết dương lịch 2022

Xã hội 30/12/2021 14:07

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, Hà Nội sẽ dừng bắn pháo hoa, tổ chức countdown dịp đón năm mới dương lịch 2022.

Theo thông tin của Zingnews, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, quận Hoàn Kiếm là khu vực cs nguy cơ cao nên Hà Nội quyết định sẽ dừng bắn pháo hoa, tổ chức countdown dịp năm mới dương lịch 2022.

Theo ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho hay, để đảm bảo an toàn phòng dịch, thành phố sẽ không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật và đếm ngược (countdown) chào năm mới dương lịch như các năm trước. Thành phố chỉ tổ chức một số hoạt động trực tuyến để chào đón năm mới, một số chương trình giao lưu văn nghệ đón xuân được phát sóng trên truyền hình địa phương.

Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa, countdown dịp Tết dương lịch 2022 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, UBND Hà Nội giao Bộ Tư lệnh thủ đô phối hợp các đơn vị, tham mưu phương án tổ chức điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán duy nhất tại Công viên Thống nhất. Trong quá trình bắn pháo hoa, Hà Nội sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp để phục vụ nhân dân trên toàn thành phố. Việc bắn pháo hoa tại một điểm thay vì 30 điểm tại tất cả quận, huyện như những năm trước nhằm đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hạn chế tụ tập đông người gây mất an toàn khi dịch bệnh vẫn phức tạp.

Theo cập nhật mới nhất, Hà Nội vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, màu vàng) về nguy cơ dịch Covid-19. Ở cấp quận, huyện, thị xã, huyện vùng xanh duy nhất là Phúc Thọ; 21 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 2 và có 8 quận vùng cam gồm Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ.

TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2022

TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2022

Đêm 31/12 năm nay, thành phố không bắn pháo hoa như mọi năm, việc tổ chức các sự kiện mừng năm mới phụ thuộc vào cấp độ dịch.

Xem thêm
Từ khóa:   hà nội không bắn pháo hoa tết dương lịch không bắn pháo hoa tết dương lịch không bắn pháo hoa tết dương lịch tại tp.hcm

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 57 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 27 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số