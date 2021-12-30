Do tình hình dịch bệnh phức tạp, Hà Nội sẽ dừng bắn pháo hoa, tổ chức countdown dịp đón năm mới dương lịch 2022.

Theo thông tin của Zingnews, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, quận Hoàn Kiếm là khu vực cs nguy cơ cao nên Hà Nội quyết định sẽ dừng bắn pháo hoa, tổ chức countdown dịp năm mới dương lịch 2022.

Theo ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho hay, để đảm bảo an toàn phòng dịch, thành phố sẽ không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật và đếm ngược (countdown) chào năm mới dương lịch như các năm trước. Thành phố chỉ tổ chức một số hoạt động trực tuyến để chào đón năm mới, một số chương trình giao lưu văn nghệ đón xuân được phát sóng trên truyền hình địa phương.

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Trước đó, UBND Hà Nội giao Bộ Tư lệnh thủ đô phối hợp các đơn vị, tham mưu phương án tổ chức điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán duy nhất tại Công viên Thống nhất. Trong quá trình bắn pháo hoa, Hà Nội sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp để phục vụ nhân dân trên toàn thành phố. Việc bắn pháo hoa tại một điểm thay vì 30 điểm tại tất cả quận, huyện như những năm trước nhằm đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hạn chế tụ tập đông người gây mất an toàn khi dịch bệnh vẫn phức tạp.

Theo cập nhật mới nhất, Hà Nội vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, màu vàng) về nguy cơ dịch Covid-19. Ở cấp quận, huyện, thị xã, huyện vùng xanh duy nhất là Phúc Thọ; 21 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 2 và có 8 quận vùng cam gồm Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ.

TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2022 Đêm 31/12 năm nay, thành phố không bắn pháo hoa như mọi năm, việc tổ chức các sự kiện mừng năm mới phụ thuộc vào cấp độ dịch.

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